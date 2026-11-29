Η σημασία της εμφατικής νίκης του Παναθηναϊκού στο Περιστέρι ξεπερνά την κατάκτηση των τριών βαθμών.

Δεν είναι τόσο το επιβλητικό 4-0 απέναντι στον Ατρόμητο, όσο ο τρόπος με τον οποίο οι «πράσινοι» διαχειρίστηκαν το πρώτο μικρό σοκ της ευρωπαϊκής τους πορείας.

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Λίγα 24ωρα μετά την ήττα στη Δανία, η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έβγαλε αντίδραση, έδειξε χαρακτήρα και δεν επέτρεψε στην απογοήτευση να επηρεάσει την πορεία της στο πρωτάθλημα.

Και αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά μιας ομάδας που θέλει να γίνει πρωταθλήτρια.

Η ικανότητα να απορροφά τους κραδασμούς ενός κακού αποτελέσματος, να διαχειρίζεται τις δύσκολες στιγμές και να επιστρέφει άμεσα στον δρόμο των επιτυχιών.

Ο φετινός Παναθηναϊκός δείχνει μέσα στο γήπεδο πόσο πολύ διψά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και αυτή η δίψα αποτυπώνεται ακόμη και στις μικρές λεπτομέρειες.

Στο γεγονός ότι οι παίκτες του συνέχισαν να πιέζουν ψηλά στο Περιστέρι ακόμη και όταν το σκορ ήταν στο 4-0, στην ένταση με την οποία διεκδικούσαν κάθε μπάλα και στη διάθεσή τους να κυνηγήσουν ένα πέμπτο γκολ, παρότι η υπόθεση της νίκης είχε κριθεί προ πολλού.

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Ο Νίστρουπ επιχειρεί να εμφυσήσει στους ποδοσφαιριστές του τη νοοτροπία του νικητή και παιχνίδι με το παιχνίδι γίνεται ολοένα και πιο εμφανής η αλλαγή στον «χαρακτήρα» αυτής της ομάδας.

Οι «πράσινοι» έχουν αποκτήσει αυτοπεποίθηση, πιστεύουν στις δυνατότητές τους και δείχνουν αποφασισμένοι να μην αφήσουν τη φετινή ευκαιρία να πάει χαμένη.

Γνωρίζουν ότι ο δρόμος προς τον τίτλο είναι ακόμη μακρύς, ωστόσο η συνέπεια που επιδεικνύουν στο πρωτάθλημα δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη.

Παράλληλα, η τεσσάρα στο Περιστέρι αποτελεί την καλύτερη δυνατή ψυχολογική «ένεση» ενόψει του ντέρμπι Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Μια αναμέτρηση που στην παρούσα φάση έχει περισσότερο χαρακτήρα γοήτρου, δίχως αυτό να σημαίνει ότι στερείται σημασίας. Άλλωστε, ένα ντέρμπι «αιωνίων» δεν είναι ποτέ ένα απλό παιχνίδι, ανεξάρτητα από τη διοργάνωση και το βαθμολογικό διακύβευμα.

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Πολύ περισσότερο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει έναν επιπλέον λόγο να αναζητήσει τη νίκη στο Φάληρο.

Η ήττα στο παιχνίδι του πρωταθλήματος και η κακή εμφάνιση που είχε πραγματοποιήσει, αποτελούν μια… μουτζούρα που οι «πράσινοι» θέλουν να σβήσουν.

Ο μεγάλος στόχος του Παναθηναϊκού παραμένει το πρωτάθλημα. Όμως μια νίκη στο Φάληρο μπορεί να έχει πολλαπλάσια οφέλη από εκείνα που προσφέρει ένα αποτέλεσμα στη League Phase του Κυπέλλου.

Και σε μια σεζόν στην οποία οι «πράσινοι» φιλοδοξούν να αλλάξουν τις ισορροπίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τέτοιες νίκες έχουν ξεχωριστή αξία.