Η Πολιτική Προστασία με ένα μπαράζ μηνυμάτων μέσω του 112, προειδοποιεί για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα τους κατοίκους νησιών των Κυκλάδων, των Χανίων και του Ρεθύμνου

Η κακοκαιρία «Άργος» επεκτείνεται προς τα νότια της χώρας, όπου σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινόμενων της ΕΜΥ θα «χτυπήσει» με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και με θυελλώδεις ανέμους την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Η Πολιτική Προστασία πάντως με ένα μπαράζ μηνυμάτων μέσω του 112, προειδοποιεί για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και κατοίκους νησιών των Κυκλάδων. Ειδικότερα, το 112 ήχησε σε Σέριφο, Κέα, Κύθνο και Μήλο, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους από το βράδυ της Κυριακής έως και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας (30/11) λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των θυελλωδών ανέμων.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Απαγορεύεται η μετακίνηση στο οδικό δίκτυο της παραλιακής οδού #Λιβαδίου στη Νήσο #Σέριφο λόγω εκδήλωσης καιρικών φαινομένων. ‼️ Διάρκεια απαγόρευσης 24ωρο. ‼️ Εξαιρούνται οχήματα έκτακτης ανάγκης. ℹ️ https://t.co/0nAVk3qTT2… @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 29, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και θυελλωδών ανέμων στις Περιφερειακές Ενότητες #Κέας – #Κύθνου, #Μήλου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από σήμερα και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/0nAVk3qTT2… @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 29, 2026

Λίγο αργότερα το ίδιο μήνυμα εστάλη και στα κινητά όσων βρίσκονται στα Χανιά και το Ρέθυμνο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και θυελλωδών ανέμων στις Περιφερειακές Ενότητες #Χανίων – #Ρεθύμνου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από σήμερα και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/0nAVk3rrIA… @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 29, 2026