Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίστηκε το πρόγραμμα της Serie A την Κυριακή (29/11).

Η Ουντινέζε πήρε σημαντική νίκη με 1-0 απέναντι στη Φιορεντίνα, η Ρόμα επικράτησε με 4-0 της Μόντσα, ενώ Σασουόλο και Νάπολι έμειναν στο 0-0.

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Ουντινέζε – Φιορεντίνα 1-0

Η Ουντινέζε πανηγύρισε σημαντική νίκη, επικρατώντας με 1-0 της Φιορεντίνα και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Σάντι Λόβριτς στο 8ο λεπτό, έπειτα από δημιουργία του Νικολό Τζανιόλο.

Οι γηπεδούχοι διατήρησαν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος, ενώ είδαν και δεύτερο τέρμα τους να ακυρώνεται για οφσάιντ.

Σασουόλο – Νάπολι 0-0

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Σασουόλο με τη Νάπολι, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τις σημαντικότερες ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Αριγιάνετ Μούριτς να πραγματοποιεί καθοριστικές επεμβάσεις σε προσπάθειες των Ραχμάνι και Νόα Λανγκ.

Στις καθυστερήσεις υπήρξαν διαμαρτυρίες από την πλευρά της Νάπολι για χέρι του Καλέτα-Καρ, όμως ο διαιτητής, αφού εξέτασε τη φάση στο VAR, δεν καταλόγισε πέναλτι.

Ρόμα – Μάντσα 4-0

Με εμφατικό τρόπο επέστρεψε στις νίκες η Ρόμα, η οποία επικράτησε με 4-0 της Μόντσα στο «Ολίμπικο».

Ο Ντόνιελ Μάλεν άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό, ενώ ο Ματίας Σουλέ ανέλαβε στη συνέχεια δράση, βρίσκοντας δίχτυα στο 24′ και στο 36′ για να διαμορφώσει το 3-0 του πρώτου ημιχρόνου.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Σαντιάγο Κάστρο στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, έπειτα από ασίστ του Γκιλάρντι.