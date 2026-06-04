Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο νέος προπονητής του Άρη, με τον σύλλογο να ολοκληρώνει μια από τις πιο ηχηρές κινήσεις των τελευταίων ετών, μέσα από ένα deal που προκάλεσε αίσθηση στην Ευρώπη.

Η συγκεκριμένη προσθήκη αλλάζει τα δεδομένα για τους «κίτρινους», οι οποίοι μπαίνουν στη νέα σεζόν με ξεκάθαρη στόχευση διάκρισης, έχοντας μπροστά τους τη συμμετοχή στο EuroCup και βλέψεις για το επόμενο βήμα στην EuroLeague.

Η μεταγραφή δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τη διοργάνωση, που αποθέωσε τον Έλληνα προπονητή, κάνοντας λόγο για ένα από τα πιο ισχυρά μπασκετικά «μυαλά» που θα βρεθούν τη νέα σεζόν στο EuroCup.

Πιο συγκεκριμένα:

«Ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά του αθλήματος. Θα τον δούμε στο EuroCup την νέα χρονιά».