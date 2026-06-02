Βαδίζουμε προς τις κρίσιμες αναμετρήσεις του φετινού Roland Garros. Αισίως έχουμε φτάσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ένα τουρνουά, που μέχρι στιγμής έχει «χαρίσει» πολλές συγκινήσεις.

Στους άνδρες θα έχουμε για πρώτη φορά έναν τενίστα, που θα κερδίσει ένα Grand Slam στην καριέρα του, αφού οι Τζόκοβιτς, Βαβρίνκα και Σίνερ αποκλείστηκαν, ενώ ο Αλκαράθ δεν συμμετείχε λόγω τραυματισμού. Από την άλλη στις γυναίκες, θα έχουμε νέα νικήτρια του Γαλλικού Όπεν. Μάλιστα, τέτοιος συνδυασμός είχε να προκύψει από το 2016.

Στο δεύτερο μισό του ταμπλό των ανδρών παρατηρείται μία κυριαρχία από νεαρούς αθλητές. Ο λόγος για τους Ζοάο Φονσέκα, Γιάκουμπ Μένσικ και Ράφαελ Ζοντάρ. Κοινός παρονομαστής των τριών είναι ότι βρίσκονται σε ηλικία κάτω των 21 ετών και έχουν φτάσει στη φάση των «8». Κάτι τέτοιο συμβαίνει για πρώτη φορά σε ένα Grand Slam, μετά από 32 ολόκληρα χρόνια.

Roulez jeunesse ! 📊 Pour la première fois depuis 32 ans, trois joueurs âgés de moins de 21 ans se sont hissés en 1/4 de finale d’un tournoi du Grand Chelem : 🇫🇷 Roland-Garros 1994 🇩🇪 Hendrik Dreekmann (19 ans et 4 mois) 🇺🇦 Andrei Medvedev (19 ans et 9 mois) 🇪🇸 Alberto… pic.twitter.com/LBOqhmYFQx — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) May 31, 2026

Ο συγκλονιστικός Φονσέκα

Ο Ζοάο Φονσέκα φαίνεται να διανύει την πιο ώριμη περίοδο στην μέχρι τώρα διαδρομή του. Αφού πρώτα μας άφησε με… ανοιχτό το στόμα, μετατρέποντας το 0-2 σε 3-2 απέναντι στον Τζόκοβιτς, ήρθε και η νίκη κόντρα στον Κάσπερ Ρουντ. Στην αναμέτρηση με τον Δανό επικράτησε με 3-1 και προκρίθηκε για πρώτη φορά στα προημιτελικά ενός Grand Slam.

Για να καταλάβουμε πόσο σημαντικές ήταν αυτές οι νίκες του 19χρόνου Βραζιλιάνου, αρκεί να αναλογιστούμε ότι απέκλεισε τον παίκτη με τις περισσότερες επικρατήσεις σε Grand Slam (Τζόκοβιτς,124) και τον τενίστα με τις περισσότερα θετικά αποτελέσματα στο χώμα αυτήν την δεκαετία (Ρουντ, 146).

Μάλιστα, ο Φονσέκα έγινε ο τρίτος έφηβος που φτάνει στους «8» του Γαλλικού Όπεν, έχοντας νικήσει δύο παίκτες που βρίσκονται στο top20 της παγκόσμιας κατάταξης.

2 – Since the rankings were first published in 1973, Joao Fonseca is just the third teenager to claim multiple ATP top 20 wins en route to a quarter-final at Roland Garros, after Jannik Sinner (2020) and Holger Rune (2022). Scalps.#RolandGarros | @rolandgarros @atptour pic.twitter.com/iUcZgX6qTo — OptaAce (@OptaAce) May 31, 2026

Το ξεπέταγμα του Ζοντάρ

Ο Ράφαελ Ζοντάρ πραγματοποιεί ένα «ονειρικό» 2026 στη χωμάτινη επιφάνεια. Στις τελευταίες του 22 αναμετρήσεις μετράει 19 νίκες. Τελευταίο του «θύμα» ο Καρένο Μπούστα. Αν και βρέθηκε να χάνει με 0-2, έκανε την πλήρη ανατροπή για να «κλειδώσει» την «παρθενική» του συμμετοχή σε έναν προημιτελικό Grand Slam.

Με αυτόν τρόπο, πέτυχε δύο σπουδαία επιτεύγματα. Στα 19 του μόλις χρόνια έγινε ο τέταρτος Ισπανός έφηβος που φτάνει στους «8» του Roland Garros. Οι προηγούμενοι τρεις; Οι Ράφαελ Ναδάλ, Κάρλος Αλκαράθ και Άλμπερτ Κόστα. Όχι και άσχημα. Παράλληλα, κράτησε και ένα επικό σερί «ζωντανό», που θέλει τουλάχιστον έναν Ισπανό να βρίσκεται στα προημιτελικά του Γαλλικού Όπεν τα τελευταία 30 χρόνια.

With Rafael Jodar into the last 8 this year, this extraordinary streak continues: For the *30th* year in a row (dating back to 1997), there will be a Spanish man in the quarterfinals of Roland-Garros 🤯 — Bastien Fachan (@BastienFachan) May 31, 2026

Στα βήματα του… Λεντλ

Ο λόγος που οι Τσέχοι μπορούν να ελπίζουν στο τένις για κάποια μεγάλη επιτυχία ακούει στο όνομα… Γιάκουμπ Μένσικ. Ο 20χρόνος τενίστας επικράτησε με 3-2 του Άντρει Ρούμπλεφ σε έναν μαραθώνιο 3ωρών και 48λεπτών.

Έτσι, «έγραψε» ιστορία για τη χώρα του, καθώς έγινε ο δεύτερος Τσέχος σε ηλικία κάτω των 21 ετών, που φτάνει στα προημιτελικά ενός Grand Slam, μετά τον Ιβάν Λεντλ (8 φορές νικητή σε Grand Slam). Παράλληλα, ο Μένσικ έχει μία συνήθεια τα παιχνίδια του να κρίνονται στα 5 σετ. Ο 20χρόνος τενίστας φτάνει σε αυτό το σημείο σε 38,5% των αγώνων του.

38.5 – Only four players with 20+ matches in the Open Era have played a higher rate of five-setters at Grand Slam events than Jakub Mensik (38.5%, 10/26) – Philipp Petzschner, Lloyd Bourne, Alex Bogomolov Jr and Ruben Bemelmans. Endurance.#RolandGarros | @rolandgarros @atptour pic.twitter.com/2xtCYyOUQi — OptaAce (@OptaAce) May 31, 2026

Το νέο «αίμα» είναι αυτό που έχει «τραβήξει» τα βλέμματα στο φετινό Roland Garros. Οι τρεις προαναφερθέντας είναι εκείνοι που πολλοί τους χαρακτηρίζουν ως τις μεγαλύτερες απειλές για τους Κάρλος Αλκαράθ και Γιάνικ Σίνερ, που κυριαρχούν τα δύο τελευταία χρόνια. Από τη στιγμή που οι τρεις τενίστες βρίσκονται στο δεύτερο μισό του ταμπλό τότε υπάρχουν αρκετές πιθανότητες (75%), κάποιος παίκτης μικρότερος των 21ετών να είναι στον τελικό του Γαλλικού Όπεν. Μοναδικό εμπόδιο ο… Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος