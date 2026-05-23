Όταν ενώνεται ο αθλητισμός με την κοινωνική προσφορά, δημιουργείται μια κοινή φωνή ελπίδας, πίστης και έμπνευσης. Ο Ολυμπιακός δεν είναι μόνο ο μεγαλύτερος αθλητικός σύλλογο της Ελλάδας, αλλά και ένας οργανισμός που στηρίζει έμπρακτα δράσεις αλληλεγγύης, υγείας, παιδείας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ στέκεται αρωγός στην 11η εκστρατεία της ΑΜΚΕ «Με Οδηγό το Διαβήτη», μιας πρωτοβουλίας που φέρνει δωρεάν υπηρεσίες υγείας και προσφέρει ενημέρωση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του διαβήτη σε κατοίκους νησιωτικών περιοχών, κάθε ηλικίας.

Από τις 23 έως τις 30 Μαΐου, το σκάφος της ΑΜΚΕ “Με Οδηγό το Διαβήτη”, με εγνωσμένης αξίας επιστημονική ομάδα εξιδεικευμένων γιατρών, ανοίγει πανιά για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, φέρνοντας πολύτιμες υπηρεσίες σε ανθρώπους που δεν μπορούν να μετακινηθούν για να λάβουν την περίθαλψη που έχουν ανάγκη, ενθαρρύνοντάς τους παράλληλα να μην περιμένουν κάποιο σύμπτωμα για να απευθυνθούν στον γιατρό, καλλιεργώντας την κουλτούρα της πρόληψης.