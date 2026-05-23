Η μεγάλη γιορτή της ευρωπαϊκής διασυλλογικής καλαθοσφαίρισης συνεχίζεται. Εν αναμονή του μεγάλου τελικού του Final Four στο T-Center ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ, το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού της πορτοκαλί μπάλας το Σάββατο (23/05) εστιάζεται στις εκδηλώσεις της EuroLeague στο Ζάππειο, στη Fan Zone.

Στις καθιερωμένες δραστηριότητες που προσφέρει κάθε Μάιο η εν λόγω διοργάνωση, εκτός από το πλήθος κόσμου, συγκεντρώνονται τόσο ιστορικές φυσιογνωμίες του μπάσκετ όσο και διάσημες προσωπικότητες πέραν του αθλητισμού, που βρίσκονται εκεί για να διασκεδάσουν.

Αυτή τη φορά, στον αρχαίο χώρο των Αθηνών εντοπίστηκαν ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ Παναγιώτης Γιαννάκης και το δημοφιλές μοντέλο – ηθοποιός Γιάννης Σπαλιάρας. Αμφότεροι φωτογραφήθηκαν και συνομίλησαν με τους θαυμαστές σε ένα ευχάριστο κλίμα.

Το tanea.gr βρέθηκε εκεί και απαθανάτισε τα γεγονότα.

