Η νέα εποχή που φαίνεται να ξεκινά στον ΠΑΟΚ συνοδεύεται από έντονη κινητικότητα και υψηλές προσδοκίες, με τη διοικητική στήριξη να παίζει καθοριστικό ρόλο και τον Τέλη Μυστακίδη να εμφανίζεται αποφασισμένος να ενισχύσει σημαντικά την ομάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εξελίξεις οδηγούν προς μια ηχηρή επιστροφή στην ελληνική πραγματικότητα, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Νικ Καλάθη. Ο έμπειρος γκαρντ, που αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Παρτιζάν, φαίνεται πως αποχωρεί και ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα για να φορέσει τα ασπρόμαυρα.