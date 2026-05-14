Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία που φέρνουν στο φως επιστήμονες ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, καθώς αρκετοί αγώνες της διοργάνωσης σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό ενδέχεται να διεξαχθούν υπό ακραίες καιρικές συνθήκες λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με έρευνα του World Weather Attribution, περίπου το 25% των αναμετρήσεων του Μουντιάλ αναμένεται να γίνει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με αυξημένο κίνδυνο τόσο για τους ποδοσφαιριστές όσο και για τους φιλάθλους. Οι επιστήμονες προειδοποιούν πως η κατάσταση είναι αισθητά πιο επιβαρυμένη σε σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994, που είχε διεξαχθεί επίσης στη Βόρεια Αμερική.

Η καθηγήτρια κλιματικής επιστήμης στο Imperial College London, Φρειδερίκη Ότο, τόνισε πως «η κλιματική αλλαγή έχει πλέον πραγματική και μετρήσιμη επίδραση στη δυνατότητα διεξαγωγής μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων μέσα στο καλοκαίρι». Παράλληλα, ο επικεφαλής του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, Σάιμον Στιλ, σημείωσε ότι ο κίνδυνος καύσωνα στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει διπλασιαστεί από το 1994 μέχρι σήμερα.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τον δείκτη WBGT, ο οποίος υπολογίζει όχι μόνο τη θερμοκρασία αλλά και την υγρασία, την ηλιοφάνεια και τη νεφοκάλυψη, ώστε να εκτιμηθεί το πόσο δύσκολα μπορεί να αντέξει το ανθρώπινο σώμα τις συνθήκες.

Όπως αναφέρεται στην έρευνα, περίπου 26 παιχνίδια αναμένεται να διεξαχθούν σε επίπεδα που απαιτούν ειδικά μέτρα ψύξης, ενώ πέντε αγώνες ενδέχεται να ξεπεράσουν το επικίνδυνο όριο των 28°C WBGT, επίπεδο στο οποίο οι ενώσεις παικτών προτείνουν ακόμη και αναβολή ή ακύρωση αγώνων.

Στη λίστα των περιοχών υψηλού κινδύνου βρίσκονται πόλεις όπως το Μαϊάμι, το Κάνσας Σίτι και η Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ, ενώ ορισμένα γήπεδα διαθέτουν σύγχρονα συστήματα κλιματισμού που μειώνουν τον κίνδυνο για όσους βρίσκονται εντός εγκαταστάσεων. Ωστόσο, οι ειδικοί υπογραμμίζουν πως ιδιαίτερα εκτεθειμένοι θα είναι και οι φίλαθλοι που θα συγκεντρώνονται έξω από τα στάδια κάτω από συνθήκες καύσωνα.