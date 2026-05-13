Στη Βαλένθια βρίσκεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παρά το γεγονός ότι δεν έχει δικαίωμα παρουσίας στο γήπεδο για την αποψινή κρίσιμη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στην ομώνυμη ομάδα.

Ωστόσο, πριν από λίγη ώρα ο ίδιος σε story του στο Instagram άφησε ανοικτό τον ενδεχόμενο να βρεθεί στη Roig Arena, αποθεώνοντας τον δικηγόρο του.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ ταξίδεψε στην Ισπανία με στόχο να σταθεί στο πλευρό των παικτών και του προπονητικού επιτελείου ενόψει του Game 5, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή του στην ομάδα σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της σεζόν.

Μάλιστα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε το «παρών» και στο μεσημεριανό γεύμα της αποστολής, όπου είχε συνομιλία με τους αθλητές και τους ανθρώπους της ομάδας, επιχειρώντας να τους ανεβάσει ψυχολογικά λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης.

