Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟΚ στον 4ο αγώνα των τελικών της Volley league ανδρών και έκανε το 3-1 στη σειρά, που αυτόματα τον ανέδειξε σε πρωταθλητή για τη σεζόν 2025/2026.

Οι «πράσινοι» βρίσκονταν σε θέση οδηγού καθ΄όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, προηγούμενοι με 1-0, 2-1 σετ και τελικώς με 3-1.

Έτσι, το τριφύλλι πανηγύρισε το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία του πρώτου σετ και, αξιοποιώντας το προβάδισμά του, το κατέκτησε με 25-22 για το 1-0.

Το δεύτερο σετ εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν συνεχώς στο σκορ. Τελικά, ο ΠΑΟΚ άντεξε στην πίεση και ισοφάρισε σε 1-1, παίρνοντας το σετ με το εντυπωσιακό 34-32 έπειτα από μεγάλη «μάχη».

Στο τρίτο σετ ο Δικέφαλος ξεκίνησε καλύτερα και διατήρησε προβάδισμα σε αρκετά σημεία, όμως ο Παναθηναϊκός ανέτρεψε την κατάσταση και με 26-24 έκανε το 2-1 στα σετ.

Ανάλογη εικόνα είχε και το τέταρτο σετ, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο για μεγάλο διάστημα. Οι «πράσινοι» όμως ανέβασαν ρυθμό στο φινάλε, επικράτησαν με 25-20 και κατέκτησαν τη νίκη μαζί με το πρωτάθλημα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Τα σετ: 22-25, 34-32, 24-26, 20-25.