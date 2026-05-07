Ο Πειραιάς μπαίνει δυναμικά στο επίκεντρο του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, όπου και θα δοθεί η εκκίνηση από το Πασαλιμάνι της 5ης και τελευταίας διαδρομής της κορυφαίας διεθνούς ποδηλατικής διοργάνωσης της χώρας, με τερματισμό την πλατεία Συντάγματος.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, στον Πειραιά θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις στην Ακτή Μουτσοπούλου, στο Πασαλιμάνι, ενισχύοντας τον εορταστικό και συμμετοχικό χαρακτήρα της ημέρας για μικρούς και μεγάλους.

Το Πασαλιμάνι μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή ποδηλάτου, όπου κάτοικοι και επισκέπτες, όλων των ηλικιών, από τις 09:30 έως τις 11:00, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε μια σειρά από δράσεις, με στόχο να γνωρίσουν το ποδήλατο και τα οφέλη του, ως μέσο άθλησης, ψυχαγωγίας και αστικής μετακίνησης.

Παράλληλες Δράσεις

«HERO 2030» skills track»

Μια πρωτότυπη ποδηλατική πίστα δεξιοτεχνίας για παιδιά 6 ετών και άνω, αφιερωμένη αποκλειστικά στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Αποτελείται από 17 ειδικά σχεδιασμένα εμπόδια και τις 17 πινακίδες προβολής των 17 Στόχων. Τα παιδιά καλούνται με το ποδήλατο τους, να περάσουν το κάθε ένα από τα εμπόδια σε έναν ιδανικό «στίβο» γεμάτο εκπλήξεις, εκπληρώνοντας επιτυχώς την διαδρομή. Ανεξάρτητα με το ποιος θα τερματίσει πρώτος ή τελευταίος, γρήγορα ή αργά, όλοι είναι νικητές.

«Ρόδα είναι και γυρίζει»

Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι ταχύτητας και συντονισμού με 2 ρόδες ποδηλάτου όπου πρέπει να ακολουθηθούν μια χαραγμένη διαδρομή. Τύπου ΖΙΚ ΖΑΚ.

«Η Πυραμίδα της Συνεργασίας των 17 Στόχων»

Ένα παιχνίδι συνεργασίας, μνήμης & ταχύτητας με στόχο να στηθεί σωστά και γρήγορα η Πυραμίδα των 17 στόχων. Η Ομάδα αφού απομνημονεύσει τις θέσεις των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και των υπόλοιπων eco icons καλείται να τους τοποθετήσει έναν-έναν με τη λογική της σκυταλοδρομίας, στο τραπέζι της Πυραμίδας.

«Ο σκοπός ένας και οι στόχοι 17»

Τα παιδιά χωρίζονται σε 2 ομάδες και προσπαθούν να πετύχουν τον στόχο πετώντας μπαλάκια στην οπή του στόχου από απόσταση. Νικήτρια η ομάδα που θα καταφέρει να βάλει όλα τα μπαλάκια στον στόχο πρώτη.

«Το σεντούκι του χαμένου πελοτόν»

Το διασκεδαστικό ποδηλατικό κυνήγι θησαυρού. Ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι δράσης και μάθησης.

«Όλοι μοναδικοί – Όλοι ίσοι – Όλοι μαζί»

Ένα παιχνίδι ευαισθητοποίησης σχετικά με την συμπερίληψη και την προσβασιμότητα.

«Ποδηλατώ με ασφάλεια στην πόλη μου»

Μικροί και μεγάλοι έρχονται σε γνωριμία με το ποδήλατο και την αστική ποδηλασία, μέσω εκπαιδευτικών διαφανειών με ειδικές αναφορές στην οδική ασφάλεια, στην προετοιμασία για την χρήση του ποδηλάτου και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

«Αθλητισμός με αξίες, χωρίς ουσίες»

Η εκπαιδευτική ομάδα του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) παρουσιάζει προγράμματα πρόληψης και ενημέρωσης για την αξία του καθαρού αθλητισμού.

«Μαθαίνω για τις πρώτες βοήθειες»

Οι εκπαιδευμένοι εθελοντές – διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δείχνουν τις πρώτες βοήθειες και τις ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε ως ποδηλάτες σε περιστατικά πτώσης και τραυματισμών.

«ΔΕΗ E-bikes για όλους και όλες»

Με όραμα ένα καλύτερο και πιο πράσινο μέλλον για όλους, η ΔΕΗ μάς συστήνει στον κόσμο των ποδηλάτων με ηλεκτρική υποβοήθηση. Επισκεφθείτε τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της ΔΕΗ, ενημερωθείτε για τα οφέλη 15 διαφορετικών μοντέλων ηλεκτρικών ποδηλάτων για όλους/ες και ζητήστε από την εξειδικευμένη ομάδα της ΔΕΗ μια δωρεάν δοκιμή για να ανακαλύψετε τις καταπληκτικές τους δυνατότητες.

«ΔΕΗ Bike Charging Stations»

Ανακαλύψτε πόση ενέργεια μπορείτε να παράξετε μέσα σε μερικά λεπτά και ταυτόχρονα κρατήστε τις συσκευές σας φορτισμένες για να ζήσετε στο έπακρο την εμπειρία του ΔΕΗ Tour of Hellas. Λάβετε θέση στα ειδικά στατικά ποδήλατα της ΔΕΗ, κάνετε άνετα πετάλι και απλά φορτίστε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή ή το κινητό σας τηλέφωνο.

«ΔΕΗ Photobooth»

Αποτυπώστε τη στιγμή και κρατήστε τη μοναδική εμπειρία της παρουσίας σας στον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 για πάντα! Επισκεφθείτε το photobooth της ΔΕΗ και βγάλετε μία γεμάτη ενέργεια φωτογραφία με την παρέα σας ή χωρίς!

«Apticon Pain Cave»

Οι μεγάλοι μας φίλοι δοκιμάζουν τις αντοχές τους σε ένα ειδικά διαμορφωμένο Container και μαθαίνουν προπονητικά tips από διακεκριμένους αθλητές ποδηλασίας.

«Avance Fresh miles»

Αναζωογονηθείτε ποδηλατώντας. Κάνοντας πετάλι στο ειδικά σχεδιασμένο ποδήλατο φτιάχνετε τον δικό σας Φυσικό χυμό.

«Συντηρώ σωστά το ποδήλατο μου»

Σεμινάριο από τους πιο ειδικούς τεχνικούς ποδηλάτων της Kasimatis Cycling & Gatsoulis Bikes για την πιο σωστή χρήση του ποδηλάτου, το service πριν και μετά την χρήση, τον καλύτερο τρόπο αλλαγής ελαστικών και έναν δωρεάν έλεγχο σημείων των ποδηλάτων των μικρών μας φίλων.

«Είσαι ο μελλοντικός Πρωταθλητής Ποδηλασίας;»

Πρόγραμμα Ανίχνευσης Ταλέντων Ποδηλασίας σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας για την ανάπτυξη του αθλήματος και την ενδυνάμωση των Ποδηλατικών Σωματείων.

«Ευάλωτοι χρήστες και τυφλά σημεία οχημάτων»

Βιωματική εκπαίδευση οδικής ασφάλειας.

Mini Riders Corner

«Από το σπίτι στο Σχολείο»

Επιδαπέδιο εκπαιδευτικό, ψυχαγωγικό ποδηλατικό παιχνίδι, όπου τα παιδιά μαθαίνουν τα σήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

«Κοίτα μαμά κάνω ποδήλατο»

Μικρή εύκολη διαδρομή εξάσκησης και πρώτης γνωριμίας με το ποδήλατο ισορροπίας για παιδάκια ηλικίας 2-4 ετών. Μπορούν να δοκιμάσουν με τα δικά τους ποδήλατα με βοηθητικές ρόδες ή με ποδήλατα ισορροπίας της διοργάνωσης.

«Face Painting»

Πάρε μαζί σου την αύρα και τα χρώματα της ποδηλασίας.

«Ζωγραφίζω το ποδήλατο και την πόλη μου»

Το ποδήλατο γίνεται πηγή έμπνευσης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Τα παιδιά ζωγραφίζουν τις πιο όμορφες εικόνες με θέμα το ποδήλατο.

«Μπουγάδα με Ζωγραφιές»

Έκθεση καλλιτεχνικών δημιουργιών από τα Δημοτικά σχολεία και τα Ειδικά σχολεία της πόλης.

«Chery in motion»

Γνωρίστε από κοντά τα νέα κορυφαία υβριδικά μοντέλα αυτοκινήτων της Chery.

«Στα χνάρια του Πελοτόν»

Ποδηλατοβόλτες: Αθλητικοί και Πολιτιστικοί Σύλλογοι με όχημα το ποδήλατο διασχίζουν την πόλη με θετική ενέργεια.

Κληρώσεις και Δώρα

Ποδήλατα, κράνη, αξεσουάρ προστασίας και άλλες εκπλήξεις για τους τυχερούς μικρούς και μεγάλους ποδηλάτες, προσφέρουν οι χορηγοί Regency Casino, Gatsoulis Bikes, Kassimatis Cycling, Super Fast Ferries στις κατά τόπους και στη γενική κλήρωση στο Σύνταγμα.