Ο Δήμος Πειραιά προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα αποκριάτικο πρόγραμμα γεμάτο κέφι, ζωντανή μουσική, παιδικές δράσεις και παραδοσιακά Κούλουμα δίπλα στη θάλασσα. Η πόλη «ντύνεται» γιορτινά και γιορτάζει με μουσική, χορό και παράδοση.

Από την Τσικνοπέμπτη έως την Καθαρά Δευτέρα, ο Πειραιάς μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή για όλες τις ηλικίες, με ελεύθερη συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις.

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ ΜΕ ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΟΝ ΤΙΝΑΝΕΙΟ ΚΗΠΟ

Την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στις 13:00, ο Τινάνειος Κήπος γεμίζει μουσική, χορό και αποκριάτικες γεύσεις.

Οι OTRA ROTA ξεσηκώνουν το κοινό με τον ιδιαίτερο συνδυασμό παραδοσιακών και σύγχρονων ήχων, ενώ η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά δίνει πανηγυρικό ρυθμό στη γιορτή.

Οι παρευρισκόμενοι θα απολαύσουν δωρεάν ψητά, μεζέδες και κρασί σε μια ατμόσφαιρα αυθεντικού λαϊκού γλεντιού.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος, ο Δήμος Πειραιά θα πραγματοποιήσει τις καθιερωμένες γιορτές σε Ειδικά Σχολεία της πόλης, προσφέροντας στα παιδιά, στους γονείς τους και στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στο γιορτινό κλίμα της ημέρας.

Με την ευγενική υποστήριξη: Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, Πειραϊκή – Ζύθος Εκλεκτός, φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος, Assos Ξηροί Καρποί, Freddopolitan, Μαστρονικόλας Ζαχαροπλαστείο-Γαλακτοκομείο, Οινοποιείο Πνευματικάκη, Power in Meat, Αλεξάκης Πίτες.

ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΠΑΡΤΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΗ

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου | 11:00–15:00, η Πλατεία Κοραή μετατρέπεται σε μια τεράστια παιδική γιορτή.

Ένα πολύχρωμο αποκριάτικο πάρτι στήνεται στην καρδιά της πόλης, προσκαλώντας τα παιδιά σε ώρες ατελείωτου παιχνιδιού, δημιουργίας και διασκέδασης.

Η πλατεία γεμίζει με ανιματέρ, ξυλοπόδαρους, ήρωες κινουμένων σχεδίων και μπαλονοκατασκευές, ενώ τα παιδιά συμμετέχουν σε εργαστήρια αποκριάτικης μάσκας, ζωγραφικής και face painting.

Στη σκηνή, ένα πλούσιο πρόγραμμα με ταχυδακτυλουργικά και ζογκλερικά shows, διαδραστικά παιχνίδια, χορευτικά performances, παραδοσιακό γαϊτανάκι και μουσική από DJ κρατά αμείωτο το κέφι.

Η εντυπωσιακή χορευτική performance της Rumi από την ταινία K-Pop Demon Hunters φέρνει τον παλμό της K-pop στη σκηνή, ξεσηκώνοντας μικρούς και μεγάλους.

Τη γιορτή συμπληρώνουν ένας οργανωμένος παιδότοπος με τραμπολίνο και παιχνίδια δεξιοτήτων, ενώ στους μικρούς μας φίλους θα μοιραστούν δωρεάν χαρταετοί.

Μουσικά πλαισιώνουν τη γιορτή οι Νέοι Μουσικοί του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά και η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά.

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟ

Την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, στις 12:00, η Παραλία Φρεαττύδας γίνεται το επίκεντρο της γιορτής, με ένα μεγάλο γλέντι με ζωντανή μουσική και χορό, σε ένα αυθεντικό «πανηγύρι» δίπλα στη θάλασσα. Ένα μουσικό ταξίδι στα νησιά μας και στις ρίζες της λαϊκής μας παράδοσης.

Για μία ακόμη χρονιά, η ΠΑΕ Ολυμπιακός θα βρίσκεται εκεί, προσφέροντας σε όλους σαρακοστιανά εδέσματα, την παραδοσιακή λαγάνα, χαλβά και καλό κρασί, δίνοντας γεύση στη μεγάλη αυτή γιορτή, ενώ μικροί και μεγάλοι θα συμμετάσχουν στο παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής Βαγγέλης Κονιτόπουλος στη φωνή & το λαούτο, ο Νίκος Χατζόπουλος στο βιολί, ο Νίκος Φιλιππίδης στο κλαρίνο και μια ομάδα 10 καλλιτεχνών δημιουργούν μια ατμόσφαιρα κεφιού και χορού με νησιώτικα και παραδοσιακά τραγούδια. Μαζί τους οι: Μιχάλης Κονιτόπουλος, Φωτεινή Κυριακίδου, Στέλιος Κούτσουκος, Δημήτρης Ρέππας, Παύλος Διαμαντόπουλος, Γιώργος Καρελιώτης.

H Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά θα συνοδεύσει μουσικά την εκδήλωση.

Όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν και ανοιχτές για κατοίκους και επισκέπτες.

Διοργάνωση: Διεύθυνση Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Τουρισμού – Destination Piraeus.