Ο Δήμος Πειραιά συνεχίζει τις παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και προστατεύουν το αστικό περιβάλλον. Στο Πασαλιμάνι, επί της Γρηγορίου Λαμπράκη, ολοκληρώθηκε η φύτευση είκοσι δύο νέων ανθεκτικών δέντρων, αντικαθιστώντας παλαιά ξερά δέντρα, δίνοντας «πνοή» σε ένα από τα πιο εμβληματικά και πολυσύχναστα σημεία της πόλης.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος του δήμου για την φροντίδα και την ενίσχυση του πρασίνου. Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, με τη συνδρομή του περιορισμένου έμψυχου δυναμικού της, δρα σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, πραγματοποιώντας φυτεύσεις, κλαδεύσεις, απομάκρυνση επικίνδυνων κορμών και αναμορφώσεις. Είναι χαρακτηριστικό πως, τα τελευταία δύο χρόνια, έχουν φυτευθεί περισσότερα από 2000 δέντρα στο κέντρο και στις συνοικίες του Πειραιά.

Οι καθημερινές αυτές δράσεις, ενισχύουν το πράσινο στην πόλη και συμβάλλουν στην αισθητική αναβάθμιση των δημόσιων χώρων, καθιστώντας τους πιο λειτουργικούς και φιλικούς για όλους.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Το Πασαλιμάνι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και της ταυτότητας της πόλης μας και οφείλουμε να το φροντίζουμε και να το διατηρούμε ασφαλή, λειτουργικό και όμορφο, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.

Με κάθε νέα φύτευση ενισχύουμε τις συνοικίες του Πειραιά, βελτιώνουμε την αισθητική τους και δημιουργούμε δημόσιους χώρους, όπου οι άνθρωποι μπορούν να περπατούν, να ξεκουράζονται και να απολαμβάνουν το περιβάλλον γύρω τους.

Η αναβάθμιση των δημόσιων χώρων αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή και οι δράσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πρόγραμμα του δήμου για τη φροντίδα του πρασίνου και τη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Ο Πειραιάς είναι μια πόλη με πυκνότατη δόμηση, η οποία δεν προέβλεψε έγκαιρα, ώστε να υπάρχουν σήμερα οι απαραίτητοι χώροι πρασίνου. Με αυτή τη δεδομένη συνθήκη, που δύσκολα αλλάζει ριζικά, εργαζόμαστε καθημερινά και παρεμβαίνουμε τα τελευταία δώδεκα χρόνια, τόσο σε κεντρικά σημεία όσο και σε γειτονιές, με στόχο έναν Πειραιά πιο λειτουργικό, πιο φιλικό και πιο ανθρώπινο, στον βαθμό του εφικτού.

Θέλω να ευχαριστήσω τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και όλους τους εργαζόμενους, αυτούς τους λίγους που δυστυχώς διαθέτουμε, οι οποίοι εργάζονται καθημερινά με συνέπεια και αποτελεσματικότητα σε έναν τομέα με αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις. Με σχέδιο, συνέπεια, καθημερινή δουλειά και σεβασμό στο περιβάλλον, συνεχίζουμε να βελτιώνουμε την εικόνα της πόλης μας βήμα – βήμα, προσφέροντας στους κατοίκους τούς δημόσιους χώρους που τους αξίζουν».

Ο Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Κλιματικής Αλλαγής και Ευζωίας Ζώων Συντροφιάς Νικήτας Γκόλφης, σημείωσε:

«Η φροντίδα και η ανανέωση του πρασίνου στον Πειραιά αποτελεί καθημερινή δέσμευση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Οι νέες φυτεύσεις στο Πασαλιμάνι είναι αποτέλεσμα προσεκτικού σχεδιασμού και εργασίας, με στόχο να δημιουργήσουμε ασφαλείς και όμορφους δημόσιους χώρους για όλους. Κάθε δέντρο, κάθε φυτό, συμβάλλει στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, ενισχύει την αισθητική της πόλης και προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής στους κατοίκους και τους επισκέπτες μας. Συνεχίζουμε, φροντίζοντας το πράσινο σε όλες τις γειτονιές του Πειραιά».