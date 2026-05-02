Θέση για τα όσα διαδραματίζονται το τελευταίο διάστημα στην EuroLeague πήρε ο Δημήτρης Κοντός, επιλέγοντας να τοποθετηθεί δημόσια μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα σχόλιά του έρχονται σε μια χρονική συγκυρία όπου η ένταση γύρω από τη διοργάνωση έχει αυξηθεί, με αφορμή την τιμωρία που επιβλήθηκε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μετά το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των playoffs ανάμεσα σε Βαλένθια και Παναθηναϊκό AKTOR.

Η ανάρτηση του General Manager της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Κανείς δεν βλέπει αόρατους εχθρούς η φαντάσματα. Έχουμε μπροστά μας ορατότατους εχθρούς και ένα σύστημα που παλεύει με λύσσα για την αποσταθεροποίηση μας εδώ και μήνες.

Δεν χρειάζεται να χαρακτηρίσουμε τους…υπηρέτες. Αυτό το κάνει ο καθρέφτης τους. Ψύχραιμα εμείς το πλάνο μας, με παρωπίδες για τον στόχο και την αποστολή μας.

ΚΟΣΜΟΣ-ΟΜΑΔΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ μια ΓΡΟΘΙΑ μέχρι το πραγματικό τέλος»