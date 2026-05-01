Στο επίκεντρο βρέθηκε ο Μάικ Τζέιμς στο Game 2 της σειράς του Ολυμπιακού με τη Μονακό, καθώς αποβλήθηκε στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, σε ένα περιστατικό που επηρέασε την ομάδα του.

Μία ημέρα μετά την ήττα της ομάδας της Μονακό και το 2-0 υπέρ των «ερυθρόλευκων», ο Αμερικανός γκαρντ προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη συμπεριφορά του.

Στο μήνυμά του ο Μάικ Τζέιμς γράφει

«Δεν θα μιλάω πια με τους διαιτητές για τις αποφάσεις. Θα είναι δύσκολη δουλειά για μένα, αλλά παρόλο που το παιχνίδι είχε πιθανότατα τελειώσει, πλήγωσα την ομάδα μου και δεν το έκανα καθόλου πιο εύκολο.

Πρέπει να το κάνω καλύτερα.

Πίσω στη σειρά…»