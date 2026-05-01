Θέση για τα γεγονότα που σημάδεψαν την αναμέτρηση της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό στο Game 2 των playoffs της EuroLeague πήρε ο Μπόστιαν Νάχμπαρ, πρόεδρος της Ένωσης παικτών.

Ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό λογαριασμό στο Χ, αναφερόμενος σε καταστάσεις που, όπως υποστήριξε, επαναλαμβάνονται συχνά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Παράλληλα, επισήμανε πως όσοι εμπλέκονται στο άθλημα έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν σημαντικά την εικόνα και τις συνθήκες, σε σχέση με όσα συνέβησαν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση στη Βαλένθια.

Όσα ανέφερε ο Μπόστιαν Νάχμπαρ

«Όσο συζητάμε για οτιδήποτε πέρα από το μεγαλείο των παικτών, το οποίο είδαμε σε αγώνες όπως οι χθεσινοβραδινοί, η λίγκα δεν θα προοδεύσει με τον τρόπο που πρέπει.

Έχει συμβεί ξανά και ξανά, γεγονότα και δηλώσεις γεμάτες θυμό και απογοήτευση (από οποιονδήποτε εκτός από τους αθλητές), να επισκιάζουν αυτά που παρακολουθούμε στο παρκέ.

Κι ενώ οι έρευνες γι’ αυτά τα περιστατικά πρέπει να γίνονται στο παρασκήνιο, τα media πρέπει να πιέζουν τους παίκτες και τους προπονητές για να μιλούν για τακτική, κρίσιμες φάσεις, μεγάλα σουτ και προσαρμογές εν όψει των επόμενων αγώνων.

ΑΥΤΟ είναι το μπάσκετ που ο κόσμος θέλει. EuroLeague, ομάδες, media, όλοι μπορείτε και καλύτερα».