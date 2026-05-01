Η Euroleague φέρεται να εξετάζει σοβαρές αλλαγές στον πειθαρχικό της κώδικα, στον απόηχο της τιμωρίας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, με στόχο την αυστηροποίηση των κανονισμών ενόψει της νέας σεζόν.

Στη διοργάνωση υπάρχει διάθεση για αναθεώρηση του πλαισίου των ποινών, ώστε να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά φαινόμενα που θεωρούνται επιζήμια για το κύρος και την εικόνα της Euroleague.

Μέσα στις προτάσεις που συζητούνται βρίσκεται ακόμη και το ενδεχόμενο επιβολής ισόβιου αποκλεισμού σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρών παραβάσεων ή επαναλαμβανόμενων περιστατικών, κάτι που δείχνει τη διάθεση για μια σαφώς πιο σκληρή γραμμή από πλευράς διοίκησης.

H αναφορά της EuroLeague

«Η Euroleague Basketball θα προτείνει στους μετόχους της την αναθεώρηση των σχετικών διατάξεων του Πειθαρχικού Κώδικα που διέπουν τέτοιες συμπεριφορές, με σκοπό την ενίσχυση των κυρώσεων για τη σεζόν 2026–2027, συμπεριλαμβανομένων σαφών και συγκεκριμένων σοβαρών ενεργειών που ενδέχεται να τιμωρηθούν με ισόβιους αποκλεισμών ατόμων.

Ο στόχος είναι η εξάλειψη συμπεριφορών που βλάπτουν την εικόνα της Λίγκας και των ομάδων που συμμετέχουν».