Η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στον κόσμο, η BlackRock, προειδοποιεί ότι η συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση ενδέχεται να πλήξει σημαντικά τις ευρωπαϊκές αγορές μετοχών, περιορίζοντας την ελκυστικότητά τους για τους επενδυτές. Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, η εκτίναξη των τιμών ενέργειας —κυρίως πετρελαίου και φυσικού αερίου— σε συνδυασμό με την άνοδο των αποτιμήσεων, σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές δεν θεωρούνται πλέον «ευκαιρία» όπως πριν από λίγους μήνες. Η επικεφαλής επενδύσεων της εταιρείας για την Ευρώπη επισημαίνει ότι η αισιοδοξία για την περιοχή έχει μειωθεί αισθητά.

Η βασική αιτία βρίσκεται στο σοκ προσφοράς ενέργειας που πλήττει την Ευρώπη, το οποίο συνδέεται άμεσα με τη γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή και τη διατάραξη κρίσιμων διαδρομών, όπως τα Στενά του Ορμούζ. Η κρίση αυτή έχει οδηγήσει σε απότομη αύξηση των τιμών και σε έντονες ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια της ηπείρου. Η Ευρώπη εμφανίζεται ιδιαίτερα ευάλωτη, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενη ενέργεια. Το υψηλό ενεργειακό κόστος επηρεάζει άμεσα τις επιχειρήσεις, περιορίζει τα περιθώρια κέρδους και συμπιέζει την καταναλωτική δαπάνη — δύο βασικούς παράγοντες για την πορεία των χρηματιστηρίων.

Παράλληλα, η κρίση ενισχύει τον κίνδυνο ευρύτερης οικονομικής επιβράδυνσης ή ακόμη και ύφεσης. Ο ίδιος ο επικεφαλής της BlackRock έχει προειδοποιήσει ότι, σε περίπτωση παρατεταμένων υψηλών τιμών ενέργειας (π.χ. πετρέλαιο κοντά στα 150 δολάρια), δεν μπορεί να αποκλειστεί ένα σενάριο παγκόσμιας ύφεσης.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι επενδυτές στρέφονται περισσότερο προς αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η ενεργειακή έκθεση είναι μικρότερη και τα εταιρικά κέρδη εμφανίζονται πιο ανθεκτικά. Η σχετική «ψαλίδα» μεταξύ ευρωπαϊκών και αμερικανικών μετοχών έχει ήδη περιοριστεί, μειώνοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ευρώπης. Την ίδια στιγμή, η ενεργειακή κρίση δεν επηρεάζει μόνο τις χρηματοπιστωτικές αγορές αλλά και την πραγματική οικονομία. Η αύξηση του κόστους παραγωγής σε βιομηχανικούς κλάδους —όπως χημικά και μέταλλα— έχει ήδη οδηγήσει σε μειώσεις παραγωγής και αυξήσεις τιμών, ενώ ενισχύονται οι φόβοι για αποβιομηχάνιση σε ορισμένες περιοχές.

Η συνολική εικόνα που σκιαγραφείται είναι αυτή μιας Ευρώπης που βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διπλό σοκ: ενεργειακό και χρηματοοικονομικό. Η προειδοποίηση της BlackRock λειτουργεί ως ένδειξη ότι οι αγορές αρχίζουν να αποτιμούν πιο σοβαρά τους κινδύνους, σε μια συγκυρία όπου η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει υψηλή και η ενεργειακή εξάρτηση εξακολουθεί να αποτελεί αδύναμο κρίκο για την ευρωπαϊκή οικονομία.