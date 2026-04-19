Τα ονομαστικά εισοδήματα στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθούν αισθητά τα επόμενα χρόνια, ωστόσο η συνολική εικόνα των ανισοτήτων δεν προβλέπεται να αλλάξει. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), η κατάταξη των χωρών με βάση την αγοραστική δύναμη θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη.

Καθώς η ανοδική πορεία όλων των κρατών αναμένεται να είναι παρόμοια, η Ελλάδα δεν προβλέπεται να κερδίσει έδαφος.

Οι ευρωπαϊκές οικονομίες θα αναπτυχθούν παράλληλα, διατηρώντας τις ίδιες αποστάσεις μεταξύ τους. Τα στοιχεία από 41 χώρες δείχνουν μια ήπειρο που γίνεται πλουσιότερη, αλλά παραμένει το ίδιο άνιση.

Στην κορυφή βρίσκονται η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο, ενώ η Ελλάδα παραμένει χαμηλά στην κατάταξη. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι η αγοραστική δύναμη της χώρας θα κινηθεί από τα 44.981 δολάρια στα 54.477 έως το 2030, τη στιγμή που οι πρωτοπόρες χώρες θα διαθέτουν σχεδόν τριπλάσια επίπεδα ήδη από το 2025.

Με δεδομένο ότι όλα τα κράτη θα προχωρήσουν με παρόμοιο ρυθμό, το χάσμα παραμένει σταθερό και η Ελλάδα δεν αναμένεται να βελτιώσει τη θέση της.

Όπως σημειώνει το Euronews, επικαλούμενο στοιχεία του ΔΝΤ, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αποτελεί βασικό δείκτη σύγκρισης οικονομιών, ωστόσο όταν οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι παράλληλοι, χρειάζεται εξέταση και άλλων παραμέτρων.

Ευρώπη και αγοραστική δύναμη: οι πρωταγωνιστές

Ανάμεσα στις 41 ευρωπαϊκές χώρες, η Ιρλανδία προβλέπεται να κατακτήσει την πρώτη θέση στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναμης έως το 2030, εκτοπίζοντας το Λουξεμβούργο που κατέχει την κορυφή το 2025.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Άλαν Μπάρετ, διευθυντής του Ινστιτούτου Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών, το ΑΕΠ της Ιρλανδίας «παραμορφώνεται» από τη δραστηριότητα πολυεθνικών εταιρειών. Ο ίδιος θεωρεί το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (GNI) πιο αξιόπιστο δείκτη της πραγματικής παραγωγής. Με βάση τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2024, η Ιρλανδία δεν θα βρισκόταν καν στις τέσσερις πρώτες θέσεις.

Η Νορβηγία, η Ελβετία και η Δανία συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα, ενώ μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης, η Γερμανία βρίσκεται στη 12η θέση, ακολουθούμενη από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Ισπανία.

Οι υποψήφιες χώρες και η ελληνική θέση

Στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης βρίσκονται κυρίως υποψήφιες προς ένταξη χώρες, όπως η Ουκρανία, το Κοσσυφοπέδιο και η Μολδαβία. Εξαίρεση αποτελεί η Τουρκία, η οποία προβλέπεται να ανέλθει στην 29η θέση το 2030, ξεπερνώντας τρία κράτη-μέλη της ΕΕ: τη Βουλγαρία, τη Λετονία και την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, 15 χώρες θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις θέσεις τους μεταξύ 2025 και 2030. Η Ελλάδα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πτώση, από την 29η στην 32η θέση, ενώ η Κύπρος σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο, από την 16η στην 13η θέση.

Το χάσμα μεταξύ ονομαστικών και PPP κατατάξεων είναι χαρακτηριστικό. Χώρες όπως η Μάλτα, η Ρουμανία, η Πολωνία και η Τουρκία εμφανίζουν υψηλότερη αγοραστική δύναμη σε σχέση με την ονομαστική αξία των νομισμάτων τους.

Οι οικονομικές ανισότητες παραμένουν

Η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο ξεχωρίζουν με προβλεπόμενο κατά κεφαλήν ΑΕΠ 182.000 και 167.000 δολάρια αντίστοιχα σε διεθνή δολάρια. Ακολουθούν η Νορβηγία και η Ελβετία, οι οποίες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 115.000 δολάρια έως το 2030.

Εντός της ΕΕ, η Δανία βρίσκεται στην κορυφή των υπολοίπων χωρών με 100.000 δολάρια, σχεδόν το διπλάσιο από τα 54.000 της Ελλάδας. Μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, η Γερμανία διαθέτει την υψηλότερη αγοραστική δύναμη, ενώ η Ισπανία την χαμηλότερη.

Εκτός ΕΕ, οι περισσότερες υποψήφιες χώρες κινούνται κάτω από τα 50.000 δολάρια, με αρκετές να υπολείπονται σημαντικά, φτάνοντας ακόμη και κάτω από τα 30.000 δολάρια. Το χάσμα μεταξύ ΕΕ και υποψηφίων χωρών παραμένει τεράστιο.

Το χάσμα σε ευρώ διευρύνεται

Σε ονομαστικούς όρους ευρώ, οι διαφορές είναι ακόμη πιο έντονες. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αναμένεται να κυμαίνεται από 7.276 ευρώ στην Ουκρανία έως 152.417 ευρώ στο Λουξεμβούργο το 2030. Η Βουλγαρία διατηρεί την τελευταία θέση στην ΕΕ με 28.086 ευρώ.

Ακόμα και χωρίς το Λουξεμβούργο και την Ιρλανδία, το εύρος εντός της Ένωσης παραμένει μεγάλο. Η Δανία, η Ολλανδία, η Σουηδία και η Αυστρία ακολουθούν με υψηλές επιδόσεις, ενώ η Γερμανία βρίσκεται στη 10η θέση με 65.924 ευρώ.

Εκτός ΕΕ, η Ελβετία, η Ισλανδία και η Νορβηγία συγκαταλέγονται στις πέντε πλουσιότερες ευρωπαϊκές χώρες. Συνολικά, η Βόρεια και Δυτική Ευρώπη συγκεντρώνουν τις υψηλότερες επιδόσεις, ενώ η Ανατολική Ευρώπη συνεχίζει να υπολείπεται σημαντικά.