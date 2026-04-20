Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε δημόσια θέση για τις επικείμενες διασταυρώσεις των πλέι οφ της Euroleague, εκφράζοντας την άποψή του.

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού AKTOR, γνωστός για την ενεργή παρουσία του στο διαδίκτυο, δεν έκρυψε την προτίμησή του για μια σειρά αγώνων απέναντι στον Ολυμπιακό, δείχνοντας πλήρη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της ομάδας του.

«Για πάρα πολλούς λόγους προτιμώ τον Ολυμπιακό. Σε πέντε παιχνίδια δεν μπορεί να μας περάσει, ούτε μία στο τρισεκατομμύριο, ενώ σε ένα ματς πολλά μπορούν να γίνουν.

Να τους πετάξουμε έξω μια και καλή, καναπέδες έχουμε πολλούς», ήταν τα λόγια του.