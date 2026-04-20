Ο προπονητής των επιτυχιών Αλμπέρτο Τζουλιάνι, που πήρε ένα πρωτάθλημα και το Ευρωπαϊκό Τσάλεντζ Καπ επιστρέφει στον Ολυμπιακό.

Ο Τζουλιάνι έχει συμβόλαιο με την Μόντενα ως το 2028, αλλά ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένΟς να τα βρει με την ιταλική ομάδα για να τον φέρει στην Ελλάδα. Τον Τζουλιάνι θέλει στον πάγκο της και η Φενέρμπαχτσε.

Είναι δεδομένη όμως η προτίμηση του Ιταλού προπονητή στον Ολυμπιακό, παρότι πριν από δύο χρόνια έσπασε το συμβόλαιο και πήγε στην Βουλγαρία.

Αναγνώρισε το λάθος του και θέλει να επιστρέψει, πρέπει όμως ο Ολυμπιακός να τα βρει με την Μόντενα, την οποία οδηγεί σε επιτυχίες στο ιταλικό πρωτάθλημα, με την πρόκριση στους ημιτελικούς.