Το ελληνικό βόλεϊ πενθεί τον θάνατο του Γκι Ρόζε Νάνγκα, ενός αθλητή που είχε αγωνιστεί και στην Ελλάδα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού, Άρη και της Κηφισιάς.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, ενώ τις τελευταίες βδομάδες βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση, αφού αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Τη χρονιά 2004 καταγράφηκε η πρώτη παρουσία του στα ελληνικά γήπεδα, με τα χρώματα του ΠΑΟΚ. Ένα χρόνο αργότερα πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό και την επόμενη( 2006-07) με τη φανέλα του Άρη.

Την αγωνιστική περίοδο 2007-08 συνέχισε στην Κηφισιά την καριέρα του. Στη συνέχεια μεταγράφηκε στην Αλ Αχλί και επέστρεψε για να τελειώσει την καριέρα του ξανά με την ομάδα των βόρειων προαστίων. Τη σεζόν 2010-11, όπου ολοκλήρωσε την πορεία του στον χώρο του βόλεϊ σε ηλικία 38 ετών.