Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η εξέταση κυβερνητικών αρχείων σχετικά με τα UFO αποκάλυψε «ενδιαφέροντα» έγγραφα, προσθέτοντας πως τα πρώτα εξ αυτών θα δημοσιοποιηθούν σύντομα.

«Βρήκαμε πολλά, πολύ ενδιαφέροντα έγγραφα, οφείλω να πω, και οι πρώτες δημοσιοποιήσεις θα ξεκινήσουν πολύ, πολύ σύντομα, ώστε να διαπιστώσετε κι εσείς αν αυτά τα φαινόμενα είναι αληθινά», ανέφερε ο Τραμπ σε υποστηρικτές του, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της συντηρητικής οργάνωσης Turning Point USA.

Τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ είχε δώσει εντολή σε αμερικανικές υπηρεσίες να αρχίσουν τη δημοσιοποίηση κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα και την πιθανότητα ύπαρξης εξωγήινης ζωής, επικαλούμενος το αυξημένο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για το ζήτημα.

Η απόφαση αυτή ήρθε αφότου ο Τραμπ κατηγόρησε τον Μπαράκ Ομπάμα για μη ενδεδειγμένη κοινοποίηση διαβαθμισμένων πληροφοριών, όταν ο 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αναφέρει σε podcast πως υπάρχουν εξωγήινοι.