Ο συνταξιούχος Υποστράτηγος της Πολεμικής Αεροπορίας William Neil McCasland, 68 ετών, δεν έχει εμφανιστεί από τις 11 π.μ. της Παρασκευής κοντά στο Quail Run Court NE στο Αλμπουκέρκι, σύμφωνα με το γραφείο του Σερίφη της κομητείας Bernalillo. Οι αρχές εξέφρασαν έντονη ανησυχία λόγω της ιατρικής του κατάστασης, κάτι που οδήγησε στην έκδοση silver alert, ο οποίος σηματοδοτεί ότι ένας ηλικιωμένος, συνήθως με ιατρικά ή γνωστικά προβλήματα, αγνοείται αλλά θεωρείται ζωντανός.

Αυτό συμβαίνει λίγες εβδομάδες αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την απελευθέρωση αρχείων σχετικά με UFO, μετά από δηλώσεις του πρώην Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα για εξωγήινους κατά τη διάρκεια μιας σπάνιας εμφάνισης σε podcast.

«Λόγω των ιατρικών του προβλημάτων, οι αρχές ανησυχούν για την ασφάλειά του», ανέφερε το γραφείο του σερίφη. Ο Σερίφης της κομητείας Bernalillo, Τζον Άλεν, σε δελτίο τύπου τόνισε ότι η προτεραιότητά τους είναι να βρουν τον κ. McCasland με ασφάλεια, προσθέτοντας ότι «οι ερευνητές και οι ομάδες αναζήτησης εργάζονται συνεχώς και συντονίζονται στενά με τοπικούς, πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς φορείς».

Ο στρατηγός McCasland και τα…Wikileaks

Ο McCasland διορίστηκε το 1979, μετά την αποφοίτησή του από την Ακαδημία Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ με πτυχίο στην αστροναυτική μηχανική, σύμφωνα με τη βιογραφία του στην Πολεμική Αεροπορία.

Έχει κατέχει πολλές ηγετικές θέσεις σε τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της διαστημικής έρευνας για την Πολεμική Αεροπορία, συμπεριλαμβανομένου του National Reconnaissance Office.

Ο McCasland υπηρέτησε ως ηγέτης στη Βάση Πολεμικής Αεροπορίας Kirtland στο Νέο Μεξικό και ως πρώην διοικητής της Kirtland Phillips Research Site και του Air Force Research Laboratory.

Επίσης, υπηρέτησε ως διοικητής του Air Force Research Laboratory (AFRL) στη βάση Wright-Patterson στο Οχάιο, όπου επιβλέπονταν προγράμματα επιστήμης και τεχνολογίας άνω των 2,2 δισ. δολαρίων, μαζί με 2,2 δισ. δολάρια σε έρευνα και ανάπτυξη χρηματοδοτούμενη από πελάτες.

Ο συνταξιούχος στρατηγός εμφανίστηκε στα email του WikiLeaks το 2016 από τον επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας της Χίλαρι Κλίντον, Τζον Ποντέστα, μαζί με άλλους σημαντικούς ερευνητές UFO, όπως ο Τομ ΝτεΛονγκ.

Ο DeLonge είπε στον Ποντέστα ότι είχε ζητήσει τη συμβουλή του McCasland και «συνεργάζονταν μαζί του για τέσσερις μήνες». Πρόσθεσε ότι ο McCasland ήταν «πολύ, πολύ ενήμερος» για την έρευνα του DeLonge σχετικά με την αποκάλυψη UFO, λόγω της θέσης του στη βάση Wright-Patterson, σημειώνοντας ότι τα συντρίμμια του Roswell είχαν μεταφερθεί εκεί.

Ο Συνταγματάρχης Τζάστιν Σικρέστ, διοικητής της 377th Air Base Wing στο Kirtland, είπε στην Albuquerque Journal ότι η βάση συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές για τον εντοπισμό του McCasland.

«Συντονιζόμαστε στενά με τις τοπικές αρχές και παραπέμπουμε όλες τις ενημερώσεις σχετικά με την αναζήτηση στο γραφείο του Σερίφη της κομητείας Bernalillo. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», δήλωσε ο Secrest.