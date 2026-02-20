Λίγες ώρες αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε τη δημοσιοποίηση αρχείων σχετικά με τα UFO, ένα άκρως απόρρητο αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας εντοπίστηκε κοντά στην Περιοχή 51 το πρωί της Παρασκευής

Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων, ένα Boeing 737-600, γνωστό ως Janet, απογειώθηκε από το διεθνές αεροδρόμιο Χάρι Ριντ του Λας Βέγκας στις 4:06 π.μ. τοπική ώρα (7:06 π.μ. ανατολική ώρα).

Το αεροσκάφος κατευθύνθηκε προς το πεδίο δοκιμών Tonopah, μια περιοχή στενά συνδεδεμένη με την περιοχή 51, εντός του Nellis Range Complex στη Νεβάδα. Και οι δύο αυτές τοποθεσίες χρησιμοποιούνται για δοκιμές μυστικών αεροσκαφών και προηγμένων οπλικών συστημάτων.

Η περιοχή 51 έχει τροφοδοτήσει δεκαετίες φημών ότι φιλοξενεί συντρίμμια εξωγήινων σκαφών και τεχνολογίες άγνωστης προέλευσης. Ορισμένοι συνδέουν τη συγκεκριμένη πτήση με την πρόσφατη ανακοίνωση του Τραμπ.

Η εντολή Τραμπ για αποχαρακτηρισμό αρχείων

Ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε εντολή στον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ να ξεκινήσει τη διαδικασία δημοσιοποίησης κυβερνητικών εγγράφων που αφορούν εξωγήινους και UFO, αφού προηγουμένως είχε επικρίνει τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα για δηλώσεις του σχετικά με την ύπαρξή τους.

«Με βάση το τεράστιο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί, δίνω εντολή στον Υπουργό Πολέμου να ξεκινήσει τη διαδικασία ταυτοποίησης και αποδέσμευσης κυβερνητικών φακέλων που σχετίζονται με εξωγήινη ζωή, UAP και UFO», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Πρόσθεσε ότι στόχος είναι να δημοσιοποιηθεί «κάθε πληροφορία που συνδέεται με αυτά τα εξαιρετικά περίπλοκα αλλά και συναρπαστικά ζητήματα».

Η μυστηριώδης βάση της Νεβάδα

Η Περιοχή 51 αποτέλεσε αντικείμενο έντονων εικασιών από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, όταν η απομονωμένη ερημική της τοποθεσία και οι μυστικές επιχειρήσεις την κατέστησαν επίκεντρο θεωριών για UFO.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει την ύπαρξη της βάσης, διευκρινίζοντας ότι χρησιμοποιείται αποκλειστικά για δοκιμές προηγμένων στρατιωτικών αεροσκαφών.

Τα αεροσκάφη τύπου Janet, λευκά με μία κόκκινη λωρίδα, αποτελούν το βασικό μέσο μεταφοράς προς τη βάση, καθώς δεν είναι προσβάσιμη με συμβατικά οχήματα. Η εγκατάσταση διαθέτει έξι διαδρόμους, συμπεριλαμβανομένου ενός μήκους 12.000 ποδιών, από τους μεγαλύτερους στον κόσμο.

Η αντιπαράθεση με τον Ομπάμα

Η ανακοίνωση του Τραμπ ήρθε λίγο μετά τις επικρίσεις του προς τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, τον οποίο κατηγόρησε ότι αποκάλυψε διαβαθμισμένες πληροφορίες όταν φάνηκε να επιβεβαιώνει την ύπαρξη εξωγήινων σε συνέντευξή του σε podcast.

Από πλευράς του, ο Ομπάμα, απαντώντας με χιούμορ, είχε δηλώσει: «Είναι πραγματικοί, αλλά δεν τους έχω δει», προσθέτοντας πως, όσο γνωρίζει, δεν κρατούνται στην περιοχή 51. Οι δηλώσεις του ερμηνεύτηκαν ως απόρριψη των θεωριών ότι η κυβέρνηση κρύβει εξωγήινη ζωή στη μυστική βάση.

Η μυστικότητα γύρω από την περιοχή 51 αναζωπυρώθηκε μετά την επανεμφάνιση συνέντευξης του αεροπορικού δημοσιογράφου Jim Goodall, ο οποίος υποστήριξε ότι η αλήθεια για τη βάση θα μπορούσε να αποκαλυφθεί το 2025.

«Υπάρχουν πράγματα πέρα από κάθε φαντασία»

Στις μαρτυρίες που παρέθεσε ο Goodall, ένας αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας φέρεται να του είπε: «Έχουμε πράγματα εκεί έξω που είναι κυριολεκτικά εκτός αυτού του κόσμου… καλύτερα από το Star Trek».

Όταν τον ρώτησε αν πιστεύει στα UFO, η απάντηση ήταν σαφής: «Απολύτως. Υπάρχουν». Επίσης, ο Goodall περιέγραψε επίσης ένα αεροσκάφος χαμηλής ανιχνευσιμότητας με την ονομασία «Excalibur», σχεδιασμένο να πετά πολύ ψηλά, αθόρυβα και αργά.

Τέλος, οι αφηγήσεις αυτές, σε συνδυασμό με την πρωτοβουλία του Τραμπ για αποχαρακτηρισμό αρχείων, αναζωπυρώνουν το ενδιαφέρον για το τι πραγματικά συμβαίνει στη μυστηριώδη βάση της Νεβάδα και αν θα υπάρξουν απαντήσεις σε ένα από τα πιο επίμονα μυστήρια της αμερικανικής ιστορίας.

Πηγή:Daily Mail