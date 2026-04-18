Η Ναταλί Μπαγιέ, η πολυβραβευμένη Γαλλίδα ηθοποιός, πέθανε σε ηλικία 77 ετών, όπως γνωστοποίησε σήμερα η οικογένειά της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Μπαγιέ υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρισμένες φιγούρες του γαλλικού κινηματογράφου, έχοντας αποσπάσει πολυάριθμα βραβεία Σεζάρ για τις ερμηνείες της.

Η υγεία της είχε επιδεινωθεί από το περασμένο καλοκαίρι, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρή ασθένεια. Σύμφωνα με την οικογένειά της, η ηθοποιός πέθανε «το βράδυ της Παρασκευής στο σπίτι της στο Παρίσι από άνοια με σωμάτια Lewy».

Κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας της, η Ναταλί Μπαγιέ συνεργάστηκε με μερικούς από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της Γαλλίας, μεταξύ των οποίων οι Φρανσουά Τριφό, Ζαβιέ Ντολάν, Μπερτράν Μπλιέ και Κλοντ Σαμπρόλ.