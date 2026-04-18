Η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης (AI) προκαλεί ανησυχία για το ενδεχόμενο απώλειας θέσεων εργασίας, ωστόσο, σύμφωνα με το LinkedIn, δημιουργεί ταυτόχρονα νέες επαγγελματικές ευκαιρίες και ανοίγει δρόμους για καριέρες του μέλλοντος.

Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη επαγγελματική ιδιότητα για νέους εργαζόμενους στην πλατφόρμα είναι αυτή του “AI engineer”, όπως αναφέρει πρόσφατη έκθεση της εταιρείας. Το LinkedIn ανέλυσε εκατομμύρια προφίλ μελών για να εντοπίσει πόσοι εργαζόμενοι εισήλθαν στην αγορά τα τελευταία τρία χρόνια και σε ποιους ρόλους τοποθετήθηκαν.

«Μετράμε τη δυναμική που αναπτύσσουν αυτοί οι επαγγελματικοί τίτλοι», δήλωσε ο Κόρι Καντένγκα, επικεφαλής οικονομολόγος του LinkedIn για την Αμερική, προσθέτοντας ότι «οι εταιρείες κυριολεκτικά “διψούν” για ταλέντα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Μεταξύ 2023 και 2025, στην πλατφόρμα προστέθηκαν 639.000 αγγελίες εργασίας σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη στις ΗΠΑ, εκ των οποίων 75.000 αφορούσαν θέσεις AI engineer.

Τι κάνει ένας AI engineer

Σύμφωνα με το LinkedIn, η θέση του AI engineer είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και λειτουργία προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης, όπως AI agents και Large Language Models (LLMs), καθώς και την ενσωμάτωσή τους στις επιχειρησιακές διαδικασίες.

Ο Καντένγκα εξήγησε ότι «τελικά, το ζήτημα είναι η δημιουργία μοντέλων, δηλαδή κάτι που μπορεί να λάβει αποφάσεις, να κάνει συμπεράσματα ή να αναγνωρίσει πρότυπα, και στη συνέχεια να μπορεί να αξιολογεί αυτά τα μοντέλα και να τα ενημερώνει ανάλογα».

Ο κλάδος της τεχνολογίας απορροφά το μεγαλύτερο ποσοστό των μηχανικών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI engineers), με τον χρηματοοικονομικό τομέα να ακολουθεί. Αναζητήσεις στο LinkedIn αποκαλύπτουν επίσης αγγελίες από εταιρείες του αμυντικού κλάδου, πανεπιστήμια και συμβουλευτικές εταιρείες. Οι εργοδότες περιγράφουν τον ρόλο αυτό ως μια ευκαιρία για την «επίλυση επιχειρηματικών προκλήσεων», τη «βελτίωση της αποτελεσματικότητας» και την «εξάλειψη των επαναλαμβανόμενων, χειροκίνητων εργασιών».»

Οι νέοι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση εργασίας. Το ποσοστό ανεργίας για άτομα ηλικίας 20 έως 24 ετών ανήλθε στο 6,4% τον Μάρτιο, σημαντικά υψηλότερο από το συνολικό ποσοστό 4,3%, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Αν και η ανεργία είναι συνήθως υψηλότερη για όσους βρίσκονται στα πρώτα βήματα της καριέρας τους, υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένοι εργοδότες επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν AI αντί να προσλάβουν λιγότερο έμπειρους υπαλλήλους.

Μετά την κυκλοφορία του ChatGPT το 2022, οι θέσεις που σχετίζονται με δομημένες και επαναλαμβανόμενες εργασίες μειώθηκαν κατά 13%, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Harvard Business School.

Πολλοί νέοι αναφέρουν ότι χρειάζεται να υποβάλουν αιτήσεις για εκατοντάδες θέσεις πριν καταφέρουν να προσληφθούν. Μεταξύ Δεκεμβρίου 2025 και Φεβρουαρίου 2026, οι προσλήψεις σε θέσεις αρχικού επιπέδου στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με το LinkedIn.

«Η ένταξη και η επιτυχία στην αγορά εργασίας σήμερα πιθανότατα απαιτούν έναν βαθμό δεξιοτήτων τεχνητής νοημοσύνης ή AI literacy», τόνισε ο Καντένγκα, επισημαίνοντας ότι οι εταιρείες αναζητούν επαγγελματίες με γνώσεις που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης.

Με πληροφορίες από το CBS NEWS