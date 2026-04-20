Στη δεύτερη αγωνιστική των πλέι οφ τα μάτια όλων ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου ο ΠΑΟΚ έπρεπε να σταματήσει την ΑΕΚ και να επιστρέψει στη μάχη της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε πάλι στην αρχική του εντεκάδα πέντε βασικούς (τον Ζίφκοβιτς, τον Κένι, τον Μεϊτέ, τον Γιακουμάκη και τον Μιχαηλίδη) μολονότι όλη την προηγούμενη εβδομάδα τα ρεπορτάζ έγραφαν ότι θα υπάρχουν επιστροφές που θα λύσουν τα χέρια του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Την ομάδα του Λουτσέσκου επιθετικά έπρεπε να τη σηκώσει ο Κωνσταντέλιας με τη βοήθεια του Τάισον, ενώ στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκε ο Γερεμέγεφ. Ο ΠΑΟΚ έψαχνε μια εμφάνιση καλύτερη από τις τελευταίες του για να κάνει αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά υπήρχε η ΑΕΚ η οποία απλά ήθελε μια νίκη για να αγκαλιάσει το πρωτάθλημα. Και την πήρε όσο εύκολα λέει το τελικό 3-0.

Ανάλυση

Ο Νίκολιτς όπως κάνει από την αρχή της χρονιάς ανέλυσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και παρουσίασε μια ΑΕΚ με την πρέπουσα για τις ανάγκες του ματς ενδεκάδα. Επιβράβευσε τον Ζίνι για το τρομερό παιχνίδι που έκανε κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο όταν και πέτυχε δύο γκολ και συγχρόνως άλλαξε τη σύσταση της μεσαίας γραμμής παίζοντας αυτή τη φορά με τέσσερις καθαρούς μέσους: στους Μάριν και Πινέδα προστέθηκαν ο Περέιρα και ο Γκατσίνοβιτς με σκοπό να περιορίσουν τους μέσους του ΠΑΟΚ, αλλά και τον χώρο δράσης του Κωνσταντέλια.

Ο Νίκολιτς άφησε εκτός παιχνιδιού αρχικά τον Γιόβιτς αλλά και τον Κοϊτά, δύο παίκτες που τράβηξαν την επίθεση της ΑΕΚ όλο το προηγούμενο διάστημα, διότι ήξερε ότι αυτό το παιχνίδι ειδικά θα ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ θα έπρεπε να εκμεταλλευτεί στιγμές: δύσκολα θα έκανε μεγάλη κατοχή μπάλας απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που για να έμπαινε στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος έπρεπε να κάνει αποτέλεσμα, δηλαδή να παίξει αυτός με την μπάλα πιο πολύ.

Το σχέδιο στο πρώτο ημίχρονο απέδωσε. Ο Κωνσταντέλιας έκανε μερικές ωραίες ατομικές προσπάθειες, ο Τάισον προσπάθησε σε μια – δυο περιπτώσεις να γίνει απειλητικός. Αλλά οι καλές ευκαιρίες ήταν όλες της ΑΕΚ που άνοιξε το σκορ με αυτογκόλ του Κεντζιόρα ύστερα από σέντρα του Περέιρα. Και το ματς απλοποιήθηκε.

Αλλαγές

Ο Λουτσέσκου επιδιώκοντας να διορθώσει τον ΠΑΟΚ έκανε νωρίς αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο: στο ξεκίνημά του έβγαλε τον Σάντσες για να περάσει τον Κένι και τον Λόβρεν για να μπει ο Μιχαηλίδης. Ηθελε να δει την άμυνα της ομάδας του καλύτερη, μήπως και οι κυνηγοί του γίνουν πιο τολμηροί. Στο 58′ έβγαλε και τον αόρατο Ζαφείρη για να μπει ο Καμαρά και στο ίδιο λεπτό πέρασε τον Ζίβκοβιτς στη θέση του νεαρού Χατσίδη που είναι καλός μόνο στα ματς στην Τούμπα.

Ο Νίκολιτς έχασε τους Πενράις και Περέιρα που βγήκαν κουτσαίνοντας: τους αντικατέστηκε υποχρεωτικά με τον Πήλιο και τον Ζοάο Μάριο και επί της ουσίας έκανε μια αλλαγή: πέρασε τον παραγωγό στιγμών Κοϊτά αντί του «κιτρινισμένου» Γκατσίνοβιτς. Ο Κοϊτά έμελε να κάνει το 2-0 κι ο Πινέδα, ο καλύτερος χαφ του πρωταθλήματος, το 3-0. Η ΑΕΚ είναι μάλλον απίθανο να χάσει το πρωτάθλημα πλέον.

Σημαντικά

Το Σάββατο τόσο στη διαδικασία των πλέι oφ που γίνονται για τις θέσεις 5 έως 8, όσο και στα πλέι άουτ είχαμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Ο ΟΦΗ, όπως ακριβώς συνέβη στο Κύπελλο Ελλάδας, κέρδισε τον Λεβαδειακό 2-0 πιο εύκολα μάλιστα που όσο δείχνει το τελικό σκορ. Κέρδισε και ο Αρης τον Βόλο αλλά με τρομερά περιπετειώδη τρόπο 3-2: έχανε στο ημίχρονο με 1-2 αλλά κατάφερε να γυρίσει το ματς και να φτάσει σε μια πολύ δύσκολη νίκη.

Συνέπεια αυτών των αποτελεσμάτων ήταν να αλλάξει αρκετά η βαθμολογία. Ο Λεβαδειακός έχει πλέον μόλις δύο βαθμούς διαφορά από τον ΟΦΗ και τρεις από τον Αρη. Ολα αυτά σημαίνουν ότι ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας που είναι στο πρόγραμμα το επόμενο Σάββατο ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον ΟΦΗ γίνεται πολύ σημαντικός για όλες αυτές τις ομάδες.

Αν ο ΟΦΗ κερδίσει το Κύπελλο παίρνει εισιτήριο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και η συγκεκριμένη διαδικασία πλέι οφ δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Αν όμως o OΦH δεν κερδίσει το Κύπελλο, τότε τρεις ομάδες (αυτός, ο Λεβαδειακός και ο Αρης) θα παλέψουν γι’ αυτό το εισιτήριο μέχρι το τέλος xωρίς να υπάρχει φαβορί. Tο αβαντάζ που είχε o Λεβαδειακός μετά την πολύ καλή του παρουσία στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος έχει πλέον χαθεί.

Ηθελε

Αλλαγές είχαμε και στα πλέι άουτ. Το πρόγραμμα ήθελε τους τρεις αδιάφορους, την Κηφισιά, τον Ατρόμητο και τον Παναιτωλικό, να αντιμετωπίζουν τους τρεις που δίνουν μάχη παραμονής, τον Αστέρα Τρίπολης, την ΑΕΛ και τον Πανσερραϊκό αντίστοιχα.

Η Κηφισιά έφερε ισοπαλία με τον Αστέρα (0-0), ο Ατρόμητος κέρδισε την ΑΕΛ με 3-2 – προηγήθηκε με 3-0 στο ημίχρονο αλλά έμεινε με παίκτη λιγότερο στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και παραλίγο να το πληρώσει. Κι ο Πανσερραϊκός που αγωνίστηκε με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο γνωρίζοντας τα αποτελέσματα των άλλων κέρδισε με 3-2 και μοιάζει έτοιμος να αλλάξει τη μοίρα του. Μετά τα αποτελέσματα αυτά η ΑΕΛ που δείχνει σημάδια κατάρρευσης έχει τον Αστέρα Τρίπολης μόλις ένα βαθμό πίσω της. Αλλά ο Πανσερραϊκός τους προσπέρασε και τους δύο.

Φανερό

Είναι νομίζω φανερό ότι τόσο στα πλέι άουτ για τις θέσεις 5 – 8 όσο και σε εκείνα που οδηγούν σε υποβιβασμό δύο ομάδες υπάρχουν αποτελέσματα που χαρακτηρίζονται εκπλήξεις σε σχέση με ό,τι είχαμε δει στην κανονική περίοδο. Ωστόσο δεν υπάρχει κάτι παράξενο. Οι ομάδες που βρίσκονται στο γκρουπάκι 5-8 (ο Λεβαδειακός, ο ΟΦΗ, ο Αρης και ο Βόλος) δεν έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους:

θα ήταν μάλλον απίθανο να ξεκαθαρίσουν τα πάντα μετά τρεις αγωνιστικές. Και από την άλλη θα ήταν αρκετά δύσκολο για την ΑΕΛ να φτάσει στην παραμονή της χωρίς να δεχτεί πίεση από τον Αστέρα που είναι πολύ ψύχραιμη ομάδα και τον Πανσερραϊκό που εδώ και τρεις μήνες κάνει σπουδαία πράγματα.

Αν η ομάδα των Σερρών καταφέρει να μείνει στην κατηγορία έχοντας περάσει όλη τη χρονιά ως ουραγός της βαθμολογίας ο κόουτς Σαραγόσα θα είναι ο προπονητής της χρονιάς. Μαζί φυσικά με τον Μάρκο Νίκολιτς που οδηγεί την ΑΕΚ στην κατάκτηση ενός πρωταθλήματος με όπλο τη γνώση του πρωταθλητισμού, την εξυπνάδα του και τη γρήγορη προσαρμογή του.