Ο ΠΑΟΚ θα ήθελε να ξημερώσει διαφορετικά η 20ή Απριλίου, καθώς σήμερα ο Δικέφαλος συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Αντιθέτως, η ήττα από την ΑΕΚ δημιουργεί ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα. Στον απόηχο αυτής, ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναφέρθηκε στα όσα είδε στην Ενωση και όχι στην ομάδα του, στοιχεία που έφεραν το τελικό αποτέλεσμα, ενώ μίλησε και ονομαστικά για τους ποδοσφαιριστές που αντιμετώπιζαν προβλήματα το τελευταίο διάστημα και τον τρόπο διαχείρισης της κατάστασης που είχε διαμορφωθεί.

Στις πρώτες του τοποθετήσεις, ο ρουμάνος τεχνικός στάθηκε κυρίως στη διαφορά έντασης και ρυθμού ανάμεσα στις δύο ομάδες, επισημαίνοντας την έλλειψη ενέργειας από πλευράς Ασπρόμαυρων, σε αντίθεση με την εικόνα των γηπεδούχων που έδειξαν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.

Παράλληλα, έγινε αναφορά και στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα ο Δικέφαλος, κυρίως λόγω τραυματισμών, με το βάρος να μετατοπίζεται πλέον στον επικείμενο τελικό Κυπέλλου με αντίπαλο τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό, το Σάββατο (25/4), όπου στόχος είναι η επιστροφή βασικών ποδοσφαιριστών και η διεκδίκηση του τροπαίου. Χαρακτηριστικά σημείωσε:

«Οι επιλογές κατά κάποιον τρόπο ήταν και… αναγκαστικές, ξεκινώντας με τον Μιχαηλίδη που προπονούνταν με ενοχλήσεις στο γόνατο, Ζίβκοβιτς, Κένι και Μεϊτέ έκαναν μόνο δύο προπονήσεις, οπότε οι επιλογές ήταν συγκεκριμένες. Η ΑΕΚ είχε αυτοπεποίθηση, ενέργεια, κέρδισε δεύτερες μπάλες και πάλεψε στο γήπεδο, εμείς δεν είχαμε ενέργεια και δεν ήμασταν έτοιμοι.

Εδώ και δύο μήνες περνάμε δύσκολες καταστάσεις, όταν μία ομάδα είναι χτισμένη να παίζει με έναν συγκεκριμένο τρόπο, είναι δύσκολο να αλλάξει όταν της λείπουν 4-5 κομβικοί ποδοσφαιριστές της.

Δεν είναι η στιγμή να μιλήσουμε για το πρωτάθλημα, πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα από σήμερα, ίσως την επιστροφή κάποιων παικτών, έχουμε μπροστά μας έναν κομβικό τελικό Κυπέλλου και να αντιδράσουμε. Ως συμπέρασμα, ήρθαμε σε ένα πολύ κομβικό ματς χωρίς τα απαιτούμενα για να κερδίσεις ένα ντέρμπι, κάτι που είχε η ΑΕΚ».

Ο Αντώνης Τσιφτσής από την πλευρά του αναφέρθηκε τόσο στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ όσο και στον επικείμενο τελικό Κυπέλλου, σημειώνοντας: «Είμαστε δυσαρεστημένοι όλοι. Δεν κάναμε τίποτα από αυτά που έπρεπε. Θέλαμε να κερδίσουμε, αλλά δεν το δείξαμε. Να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να πάρουμε οπωσδήποτε το Κύπελλο. Δεν με ενδιαφέρει ποιος απουσίαζε. Πρέπει να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα και τον τελικό Κυπέλλου.

Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος. Κάναμε αβίαστα λάθη για το επίπεδο της ομάδας μας. Πρέπει να τα διορθώσουμε αυτά τα λάθη οπωσδήποτε. Πρέπει να μας γίνει μάθημα αυτό το παιχνίδι. Δεν έγινε η ΑΕΚ καλύτερη ομάδα από εμάς. Το δείξαμε και μέσα στη χρονιά. Το κλίμα είναι καλό στην ομάδα. Ο καθένας βλέπει τι λάθος γίνεται και βοηθάει τον άλλον να το διορθώσει. Θα πάμε έτοιμοι στον τελικό. Μαθηματικά δεν έχει χαθεί κάτι. Δεν με απασχολεί που λένε ότι χάθηκε το πρωτάθλημα. Οπως είχε ξαναγυρίσει μπορεί και τώρα να γίνει».