Μπορεί για τους φίλους του Ολυμπιακού, αυτό το εκκωφαντικό 60-0 συνεχόμενων νικών επί του αιώνιου αντιπάλου στο πόλο να φαντάζει ως το μεγαλύτερο παράσημο, αλλά δεν είναι το μόνο και ούτε είναι ίσως το πιο σημαντικό.

Ναι, οι Ερυθρόλευκοι έχουν να ηττηθούν από τον μεγάλο αντίπαλό τους εδώ και 25 χρόνια από το μακρινό 2001, είτε αυτοί ήταν πολύ ισχυροί όπως εφέτος, είτε πιο αδύναμοι.

Ομως η ομάδα πόλο του μεγαλύτερου πολυαθλητικού συλλόγου στην Ευρώπη, δεν στέκεται μόνο στο ρεκόρ συνεχόμενων νικών επί του Παναθηναϊκού αλλά εδώ και πολλά χρόνια κοιτάει πολύ πιο ψηλά.

Εφέτος διεκδικεί το 40ο πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης που αν τελικά κατακτηθεί θα είναι το 14ο συνεχόμενο έχοντας πλέον αφήσει εδώ και μια διετία πίσω τον μεγάλο αντίπαλό του στον Πειραιά, τον πάλαι ποτέ αυτοκράτορα Εθνικό των 37 πρωταθλημάτων!

Κάτι που πριν από μια 20ετία φάνταζε ίσως ουτοπικό, αλλά εάν υπήρχε ένας σύλλογος που μπορεί να το πετύχει αυτός ήταν μόνο ο Ολυμπιακός ο οποίος πλέον κυνηγάει και ένα άλλο άτυπο ρεκόρ να φτάσει και γιατί όχι και να ξεπεράσει το ρεκόρ συνεχόμενων πρωταθλημάτων που κατέχει ο Εθνικός με 18 διαδοχικούς τίτλους πρωταθλητή από το 1953 έως και το 1970.

Ποιος αμφιβάλλει ότι μπορεί να κάνει και αυτό το ρεκόρ ο Ολυμπιακός που ήδη κατέχει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ των 163 συνεχόμενων νικών σε πρωτάθλημα από τις 9 Μαΐου 2013 (τελευταία ήττα από τη Βουλιαγμένη) έως τις 22 Μαΐου 2019 όταν και ηττήθηκε και πάλι από τον ΝΟΒ.

Ακόμα και η… Ρεάλ Μαδρίτης του πόλο, η ιταλική Προ Ρέκο δεν έχει ξεπεράσει αυτό το ρεκόρ πανευρωπαϊκά αλλά έχει το δεύτερο με 153 παιχνίδια πρωταθλήματος χωρίς ήττα από το 1959 έως το 1974.

Στα χέρια του Βαγγέλη Μαρινάκη από το 2010 και με πρόεδρο τον Μιχάλη Κουντούρη, αφού πρώτα ολοκληρώθηκε η οικονομική εξυγίανση του τμήματος, στη συνέχεια ήρθε η «απογείωση» και η ομάδα καλπάζει προς το 14ο συνεχόμενο πρωτάθλημα και 40ο της ιστορία της, την ίδια ώρα που ενισχύει τον κορμό της για τη νέα χρονιά πριν καν τελειώσει αυτή.

Ο Λόρεν Φάτοβιτς, γιος του προπονητή των Ερυθρολεύκων Ελβις Φάτοβιτς, έχει «κλείσει» στον Ολυμπιακό σύμφωνα με κροατικά ΜΜΕ. Πρόκειται για έναν μεγάλο παίκτη, που πρόσφατα ήταν ο κορυφαίος (με 3 γκολ) στον αγώνα της Γιαντράν Σπλιτ με τον Παναθηναϊκό για το Eurocup.