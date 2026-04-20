Η ΑΕΚ βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής μία «ανάσα» από την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έδωσε μία συγκλονιστική παράσταση στην «Αγια-Σοφιά», μετέτρεψε τον ΠΑΟΚ σε ρόλο «κομπάρσου» και σάκο του μποξ και το τελικό 3-0 μοιάζει πολύ «φτωχό» σε σχέση με την εικόνα που είχαν οι δύο ομάδες στο γήπεδο.

Είναι χαρακτηριστικό πως η ΑΕΚ που είχε παίξει το βράδυ της Πέμπτης ένα ματς στα… κόκκινα κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο, έβγαλε στο γήπεδο όλη την ενέργεια που υπήρχε στις εξέδρες και «κατάπιε» τον αντίπαλό της, ο οποίος μέχρι το 85′ είχε ουσιαστικά μόνο μία τελική και αυτή εκτός εστίας! Ενός αντιπάλου, ο οποίος κατέβηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια όσο πιο φρέσκος μπορούσε.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης της ΑΕΚ ήταν ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος πήρε την ταυτότητα του Ραζβάν Λουτσέσκου. Δεν δίστασε να δώσει την μπάλα στον ΠΑΟΚ, αλλά είχε το πλάνο για το πώς θα τον «χτυπήσει». Μπορεί να χρειάστηκε μεν ένα αυτογκόλ για να ανοίξει το σκορ, αλλά ήταν θέμα χρόνου για το πότε θα έμπαινε το γκολ από την ΑΕΚ, η οποία δημιούργησε πληθώρα ευκαιριών.

Για να αντιληφθεί κανείς τη διαφορά των δύο ομάδων, η ΑΕΚ με 39% κατοχή μπάλας κατόρθωσε να κάνει 20 τελικές, εκ των οποίων οι έξι ήταν στην εστία, έναντι στις οκτώ τελικές που έκαναν οι φιλοξενούμενοι και καμία εξ αυτών δεν βρήκε στόχο (το δε δοκάρι ήρθε στο 86′).

Ο Πινέδα ήταν με διαφορά ο κορυφαίος της αναμέτρησης. Από κοντά του και ο Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος μπορεί να μην φάνηκε στο δημιουργικό και επιθετικό κομμάτι του αγώνα, αλλά εξαφάνισε από το γήπεδο τον Γιάννη Κωνσταντέλια! Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι υστέρησαν – κάθε άλλο. Εβγαιναν πρώτοι σε κάθε μπάλα και έκαναν κατάθεση ψυχής στο γήπεδο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του Μανθάνο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς είπε μετά τη λήξη του ματς ότι τίποτα δεν τελείωσε και έτσι ακριβώς πρέπει να πορευτεί η ΑΕΚ μέχρι τέλους!