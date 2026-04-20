Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Ηρακλή χρησίμευσε στον ΠΑΟΚ ως μια καλή πρόβα ενόψει του πρώτου τελικού του FIBA Europe Cup με την Μπιλμπάο, που θα γίνει την Τετάρτη στην Πυλαία. Και η νίκη με 76-72, πέμπτη διαδοχική στο πρωτάθλημα, τον βοηθά να μπει με ηθικό ακμαίο στη διεκδίκηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου της ιστορίας του.

«Η Μπιλμπάο είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα, αλλά κι εμείς είμαστε ολόκληρος ΠΑΟΚ και πρέπει να μας αντιμετωπίσει», έστειλε το μήνυμα ο κόουτς Παντελής Μπούτσκος, που είδε μία ακόμα φορά τον Μπριν Ταϊρί να σηκώνει την ομάδα στις πλάτες του. Σκόραρε 25 πόντους με 10/19 σουτ και ήταν ο καταλύτης στη νίκη του Δικεφάλου.

Ο Ηρακλής πάλεψε, έχοντας τέσσερις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, ωστόσο έχασε την ευκαιρία να «κλειδώσει» την παρουσία του στα πλέι οφ. Πρέπει να νικήσει στην Πάτρα τον Προμηθέα την τελευταία αγωνιστική για να τα καταφέρει ή να σταθεί τυχερός στις ισοβαθμίες.

Εκεί όπου γίνεται πραγματικός χαμός είναι η ουρά. Ενας υποβιβάζεται, τέσσερις κινδυνεύουν, ανάμεσα σε αυτούς ωστόσο δεν είναι η Καρδίτσα.

Με την εντός έδρας νίκη της (95-79) επί του Προμηθέα, που ήρθε χάρη στην εξαιρετική παρουσία των δύο Τζέφερσον, Μπράντον και Ντέιμιαν (22 και 19 πόντοι αντίστοιχα), σώθηκε οριστικά, καθώς ευνοείται σε όλες τις ισοβαθμίες που μπορεί να προκύψουν.

Αντίθετα, ο Προμηθέας έχει μπλέξει κι αν δεν νικήσει τον Ηρακλή το Σάββατο, μπορεί να κινδυνέψει.

Σπουδαίες νίκες για Μαρούσι, Μύκονο

Το Μαρούσι πήρε σπουδαία εντός έδρας νίκη επί του Κολοσσού με 108-93, με την οποία κάλυψε και τη διαφορά της ήττας του στη Ρόδο στον πρώτο γύρο, στον απόηχο των καταγγελιών, που έκανε μέσα στην εβδομάδα η ΚΑΕ κατά του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου.

«Εχουμε πολύ καθαρή τη συνείδησή μας. Μπορούμε να κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και να κοιμόμαστε τα βράδια ήρεμοι. Αυτοί που δεν μπορούν να το κάνουν και βλέπουν άσχημα όνειρα, τώρα θα δουν εφιάλτες. Η καταγγελία είναι ξεκάθαρη και θα δούμε πού θα καταλήξει», σχολίασε ο Ηλίας Παπαθεοδώρου.

Το Μαρούσι με νίκη την τελευταία αγωνιστική πιθανότατα σώζεται, αλλά παίζει με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο Κολοσσός με νίκη στη Ρόδο επί της Καρδίτσας σώζεται σίγουρα.

Η Μύκονος με τον Απλμπι να καταγράφει 21 πόντους, 9 ασίστ και τους Κάναντι (18 π.), Μουρ (17 π.) να βοηθούν σημαντικά πήρε σπουδαία νίκη επί του Περιστερίου με 92-88 και στην παρθενική παρουσία της στην Basket League εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα πλέι οφ.

«Τα παιδιά αυτά και η ομάδα είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί στην επαγγελματική διαδρομή μου», δήλωσε συγκινημένος ο Βαγγέλης Ζιάγκος.