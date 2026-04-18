Ο Όμιλος Volkswagen μπήκε στο 2026 με θετικό πρόσημο στην Ευρώπη. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 (Q1 2026), οι παραδόσεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 4,7%, φτάνοντας τις 983.800 μονάδες. Στη Δυτική Ευρώπη η άνοδος έφτασε το 4,2%, ενώ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ήταν ακόμη υψηλότερη, στο 7,6%. Θετική ήταν και η εικόνα στη Γερμανία, όπου οι παραδόσεις αυξήθηκαν κατά 4,8%.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πορεία του Ομίλου Volkswagen στην ηλεκτροκίνηση. Ο Όμιλος διατηρεί την πρώτη θέση στην αγορά BEV στην Ευρώπη και συνεχίζει σε τροχιά ανάπτυξης, με τις παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων να αυξάνονται κατά 12%.