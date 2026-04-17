Αρχαιολογική ανακάλυψη στο Μεξικό φέρνει στο φως 16 προϊστορικές ζωγραφιές και πετρογλυφικά σε βράχους κοντά στον ποταμό Τούλα και το φράγμα Λα Ρεκένα, στην κεντρική περιοχή του Ιδάλγο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mexico News Daily, τα ευρήματα εντοπίστηκαν στον αρχαιολογικό χώρο Ελ Βενάδο, ο οποίος πήρε το όνομά του από τις απεικονίσεις ελαφιών στις βραχογραφίες.

Οι αρχαιολόγοι του Εθνικού Ινστιτούτου Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Μεξικού διερεύνησαν την περιοχή πριν από την κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής επιβατών. Η παλαιότερη από τις βραχογραφίες χρονολογείται περίπου 4.000 χρόνια πριν, ενώ οι νεότερες δημιουργήθηκαν μεταξύ του 900 μ.Χ. και της άφιξης των Ισπανών τον 16ο αιώνα.

Οι παραστάσεις περιλαμβάνουν ανθρώπινες μορφές με ασπίδες, κεφαλοστολίδια και όπλα. Μία φιγούρα απεικονίζεται με ενδυμασία που συνδέεται με τον Τλαλόκ, τον θεό της βροχής των Αζτέκων. Άλλες εικόνες δείχνουν σχηματοποιημένες ανθρώπινες μορφές σε κόκκινο χρώμα και σχήματα που πιθανώς αναπαριστούν φίδι ή κεραυνό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια μορφή με ανθρώπινο πρόσωπο και πόδια που θυμίζουν πουλί ή άλογο, η οποία χρονολογείται γύρω από την περίοδο επαφής με τους Ισπανούς. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η χάραξη της σιδηροδρομικής γραμμής θα τροποποιηθεί, ώστε να προστατευθεί η περιοχή όπου βρέθηκαν τα έργα τέχνης.