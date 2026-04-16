Ένα σπάνιο απολίθωμα που εντοπίστηκε στην Κίνα αποκαλύπτει ότι οι πρώτοι σπόγγοι της Γης μπορεί να υπήρχαν πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι δείχνουν τα μέχρι σήμερα ευρήματα — απλώς ήταν τόσο μαλακοί ώστε δεν άφησαν ίχνη στο γεωλογικό αρχείο.

Οι θαλάσσιοι σπόγγοι φαίνονται εκ πρώτης όψεως υπερβολικά απλοί οργανισμοί για να κρύβουν μυστικά. Δεν διαθέτουν εγκέφαλο ή πεπτικό σύστημα, και οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι εμφανίστηκαν πριν από περίπου 700 εκατομμύρια χρόνια. Ωστόσο, τα γνωστά απολιθώματα τοποθετούν την ύπαρξή τους μόλις στα 540 εκατομμύρια χρόνια, αφήνοντας ένα κενό 160 εκατομμυρίων ετών στην εξελικτική αλυσίδα.

Το απολίθωμα των «χαμένων ετών»

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature, ο γεωβιολόγος Shuhai Xiao του Virginia Tech και οι συνεργάτες του περιγράφουν ένα απολίθωμα σπόγγου ηλικίας 550 εκατομμυρίων ετών. Το εύρημα εντάσσεται ακριβώς μέσα σε αυτή την «χαμένη» χρονική περίοδο και δίνει μια πιθανή εξήγηση για το κενό: οι πρώτοι σπόγγοι ίσως δεν είχαν ανόργανα σκελετικά στοιχεία, γεγονός που τους καθιστούσε απίθανο να απολιθωθούν.

Η υπόθεση αυτή έρχεται να λύσει ένα μακροχρόνιο εξελικτικό παράδοξο που απασχολούσε τη βιολογία και την παλαιοντολογία.

Το μυστήριο των χαμένων απολιθωμάτων

Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τη λεγόμενη «μοριακή ώρα» – μια μέθοδο που μετρά τη συσσώρευση γενετικών μεταλλάξεων – και εκτιμούν ότι οι σπόγγοι εξελίχθηκαν πριν από 700 εκατομμύρια χρόνια. Όμως, οι βράχοι εκείνης της εποχής δεν έχουν δώσει πειστικά απολιθώματα.

Αυτό το χάσμα έχει προκαλέσει πολυετή συζήτηση μεταξύ ζωολόγων και παλαιοντολόγων. Η νέα ανακάλυψη συμβάλλει στην επίλυσή του, προσθέτοντας ένα κρίσιμο κομμάτι στην εξελικτική ιστορία των πρώτων ζώων της Γης και απαντώντας σε ερωτήματα που είχαν τεθεί ήδη από τον Δαρβίνο σχετικά με την προέλευση της ζωής.

Ανακάλυψη στον ποταμό Γιανγκτσέ

Ο Xiao εντόπισε το απολίθωμα πριν από πέντε χρόνια, όταν συνεργάτης του έστειλε φωτογραφία ενός δείγματος που είχε βρεθεί στις όχθες του ποταμού Γιανγκτσέ στην Κίνα. «Δεν είχα ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο», ανέφερε ο επιστήμονας. «Σχεδόν αμέσως, συνειδητοποίησα ότι επρόκειτο για κάτι νέο».

Σε συνεργασία με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και το Ινστιτούτο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας της Ναντζίνγκ, ο Xiao εξέτασε διάφορα ενδεχόμενα. Το δείγμα δεν ταίριαζε με γνωστά χαρακτηριστικά άλλων θαλάσσιων οργανισμών, όπως οι θαλάσσιοι ασκίτες ή οι ανεμώνες. Το μόνο που απέμενε ήταν η εκδοχή ενός αρχαίου σπόγγου.

Γιατί οι πρώτοι σπόγγοι δεν άφησαν ίχνη

Σε προγενέστερη εργασία του 2019, η ομάδα του Xiao είχε υποστηρίξει ότι οι πρώτοι σπόγγοι δεν παρήγαγαν τις σκληρές βελονοειδείς δομές — τις λεγόμενες «σπικύλες» — που χαρακτηρίζουν τους σημερινούς. Η μελέτη των απολιθωμάτων έδειξε ότι οι σπικύλες γίνονται σταδιακά πιο ανόργανες με το πέρασμα του χρόνου, ενώ στα παλαιότερα δείγματα ήταν περισσότερο οργανικές.

«Αν κάνεις αναγωγή προς τα πίσω, τότε ίσως οι πρώτοι ήταν οργανισμοί με μαλακό σώμα, με εντελώς οργανικούς σκελετούς και χωρίς καθόλου ορυκτά», εξηγεί ο Xiao. Αυτοί οι οργανισμοί θα μπορούσαν να διατηρηθούν μόνο σε εξαιρετικά σπάνιες συνθήκες ταχείας απολίθωσης.

Λίγο αργότερα, η ομάδα εντόπισε ένα τέτοιο σπάνιο παράδειγμα — έναν σπόγγο απολιθωμένο σε λεπτό στρώμα θαλάσσιου ασβεστολίθου, γνωστό για τη διατήρηση μαλακών οργανισμών. «Τις περισσότερες φορές, αυτό το είδος απολιθώματος θα χανόταν από το αρχείο των απολιθωμάτων», σημείωσε ο Xiao, υπογραμμίζοντας ότι το εύρημα ανοίγει παράθυρο στην πρώιμη ζωή πριν από την ανάπτυξη σκληρών μερών.

Ένα μοναδικό μοτίβο και απρόσμενο μέγεθος

Το νέο απολίθωμα εντυπωσιάζει με το επιφανειακό του σχέδιο, ένα πλέγμα από κανονικά κουτιά που υποδιαιρούνται σε μικρότερα τμήματα. «Αυτό το συγκεκριμένο μοτίβο υποδηλώνει ότι ο απολιθωμένος θαλάσσιος σπόγγος μας είναι στενότερα συγγενής με ένα συγκεκριμένο είδος γυάλινου σπόγγου», δήλωσε ο Xiaopeng Wang από το Ινστιτούτο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας της Ναντζίνγκ και το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

Το μέγεθός του επίσης αιφνιδίασε τους ερευνητές. «Όταν αναζητούσα απολιθώματα πρώιμων σπόγγων, περίμενα να είναι πολύ μικρά», ανέφερε ο Alex Liu από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ. Ο σπόγγος φτάνει τα 38 εκατοστά μήκος και διαθέτει σύνθετη, κωνική μορφή που ανέτρεψε τις αρχικές υποθέσεις για την εμφάνιση των πρώτων σπόγγων.

Αναθεώρηση στην αναζήτηση της πρώιμης ζωής

Η ανακάλυψη αυτή όχι μόνο συμπληρώνει ένα κρίσιμο κενό στο αρχείο των απολιθωμάτων, αλλά και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες αναζητούν τα πρώτα ίχνη ζωής. Αν οι πρώτοι σπόγγοι ήταν μαλακοί και χωρίς ανόργανα στοιχεία, τότε πολλά είδη μπορεί να εξαφανίστηκαν χωρίς να αφήσουν αποτύπωμα.

«Η ανακάλυψη δείχνει ότι ίσως οι πρώτοι σπόγγοι ήταν σπογγώδεις αλλά όχι γυάλινοι», κατέληξε ο Xiao. «Τώρα γνωρίζουμε ότι πρέπει να διευρύνουμε την οπτική μας όταν αναζητούμε πρώιμους σπόγγους».