- Ντόναλντ Τραμπ: Ανακοίνωσε εκεχειρία 10 ημερών στον Λίβανο
- Lufthansa: Κλείνει άμεσα τη θυγατρική της, CityLine
- Αεροπορικός συναγερμός: Ακυρώσεις πτήσεων από την KLM λόγω εκτόξευσης των τιμών στα καύσιμα
- Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με τον πρόεδρο του Λιβάνου Αούν – Πληροφορίες για άμεση εκεχειρία
- Γερμανία: Η Bundeswehr προετοιμάζεται για ενδεχόμενη συμμετοχή σε αποστολή αποναρκοθέτησης στα Στενά του Ορμούζ
- Πάπας Λέων ΙΔ‘: καταδικάζει όσους εκμεταλλεύονται τη θρησκεία για «στρατιωτικούς, οικονομικούς και πολιτικούς σκοπούς».
- Τουλάχιστον δύο υπερδεξαμενόπλοια πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ δηλώνοντας ως προορισμό το Ιράκ
- Λίβανος: Δεν θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου Αούν με τον Νετανιάχου
- Χέγκσεθ: «Να συνάψει συμφωνία, αλλιώς θα αντιμετωπίσει και «αποκλεισμό και βόμβες»
- Reuters: ΗΠΑ και Ιράν έχουν σημειώσει «περιορισμένη πρόοδο» – Περιμένουν οι θεμελιώδεις διαφωνίες για τα πυρηνικά
- Το Ιράν διαθέτει πολλές επιλογές για να αντέξει σε ενδεχόμενο αποκλεισμό από τις ΗΠΑ
- ΗΠΑ – Ιράν: Δεν υπάρχουν ημερομηνίες για τον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων
- Ο Νετανιάχου και ο Πρόεδρος του Λιβάνου θα έχουν συνομιλία αργότερα μέσα στην ημέρα
- Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για σειρά επιθέσεων εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων τις τελευταίες ώρες
- Καμία ενημέρωση για συνομιλίες μεταξύ ηγετών Λιβάνου και Ισραήλ, δηλώνει Λιβανέζος αξιωματούχος
- Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ηγέτες Ισραήλ και Λιβάνου θα συνομιλήσουν για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες
- Σύμβουλος Χαμενεΐ: Το Ιράν απειλεί να βυθίσει αμερικανικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ
- Αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν: Ο στρατός των ΗΠΑ λέει πως ανάγκασε 10 πλοία να γυρίσουν πίσω
- Μια υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία του Πακιστάν, με επικεφαλής τον αρχηγό του στρατού, πραγματοποίησε συνομιλίες στην Τεχεράνη με Ιρανούς αξιωματούχους, με αντικείμενο τη δυνατότητα έναρξης νέου γύρου διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
- Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, υπάρχει αισιοδοξία για τη συνέχιση των συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι επόμενες διαπραγματεύσεις είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν εκ νέου στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ.
Σκηνές πανικού στην Τουρκία: Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς σε πλατεία στο Ντιγιαρμπακίρ
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν για ακόμη μία φορά στην Τουρκία, καθώς νέο περιστατικό με πυροβολισμούς έλαβεχώρα στο Ντιγιαρμπακίρ. Ένας άνδρας σε κατάσταση μέθης εθεάθη να κραδαίνει ημιαυτόματο τυφέκιο στην κεντρική πλατεία και να φωνάζει «θα σας πυροβολήσω», σκορπίζοντας τρόμο στους περαστικούς. Ο άνδρας εμφανίστηκε στην πλατεία Νταγκκαπί της περιοχής Σουρ, πυροβολώντας στον αέρα και προκαλώντας αναστάτωση. […]
Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με τον πρόεδρο του Λιβάνου Αούν – Πληροφορίες για άμεση εκεχειρία
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τον πρόεδρο του Λιβάνου ότι η εκεχειρία θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών, σύμφωνα με προεδρική πηγή που επικαλέστηκε το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Araby του Κατάρ. Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε μετά τη συνομιλία του προέδρου Τζόζεφ Αούν με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα […]
Lufthansa: Κλείνει άμεσα τη θυγατρική της, CityLine
«Τα μέτρα είναι αναπόφευκτα, υπό το φως του απότομα αυξημένου κόστους κηροζίνης και της γεωπολιτικής αστάθειας», υποστήριξε ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας.
Αεροπορικός συναγερμός: Ακυρώσεις πτήσεων από την KLM λόγω εκτόξευσης των τιμών στα καύσιμα
Η ολλανδική αεροπορική εταιρεί KLM, ανακοίνωσε ότι θα ακυρώσει 160 πτήσεις εντός Ευρώπης τον επόμενο μήνα, εξαιτίας της αύξησης του κόστους των καυσίμων. Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων οικονομικών πιέσεων για τον κλάδο των αερομεταφορών. Ο ολλανδικός βραχίονας του ομίλου Air France KLM διευκρίνισε ότι οι ακυρώσεις αντιστοιχούν σε λιγότερο από το […]