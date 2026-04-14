Όσοι δεν έψησαν στο σπίτι ή στη γειτονιά, επέλεξαν φέτος τις ταβέρνες για το πασχαλινό τραπέζι.

Γεμάτες ταβέρνες & εστιατόρια

Το αδιαχώρητο επικράτησε στις ταβέρνες στα Βλάχικα στη Βάρη από νωρίς το πρωί της Κυριακής. Αρκετοί από όσους έμειναν στην Αθήνα προτίμησαν να γευτούν τα πασχαλινά εδέσματα σε παραδοσιακές ταβέρνες.

Στις μαγαζιά που κάνουν κρατήσεις, κάποιοι πιο προνοητικοί είχαν κάνει κράτηση τουλάχιστον έναν μήνα πριν.

Όλη τη νύχτα οι σούβλες δούλευαν προκειμένου να είναι έτοιμοι οι εστιάτορες να υποδεχθούν τους πελάτες τους.

Εκατοντάδες σούβλες στήθηκαν και στο Μονασταράκι, με την κεντρική πλατεία να θυμίζει μία ατελείωτη ψησταριά. Περισσότερα από 150 αρνιά προκειμένου οι ταβέρνες της περιοχής να εξυπηρετήσουν όσους επιθυμούσαν να φάνε έξω, ντόπιοι και τουρίστες.

Αρκετοί τουρίστες μάλιστα τραβούσαν φωτογραφίες για να αποτυπώσουν τις ξεχωριστές στιγμές, υπό τους ήχους λαϊκής μουσικής.

Είτε σε ταβέρνες και εστιατόρια είτε σε σπίτια και αυλές, το μόνο σίγουρο είναι ότι και το φετινό εορταστικό τραπέζι, στήθηκε από άκρη σε άκρη της χώρας.