Επικίνδυνη χαλαρότητα καταγράφηκε στους σχεδόν άδειους δρόμους της Αθήνας τις ημέρες του Πάσχα, με οδηγούς να παραβιάζουν φανάρια, να κινούνται αντικανονικά και να αναπτύσσουν υπερβολικές ταχύτητες, εκμεταλλευόμενοι τη μειωμένη κυκλοφορία.

Σε βίντεο που προέβαλε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, ασυνείδητος οδηγός εισέρχεται στη λεωφόρο Ποσειδώνος πριν ανάψει το πράσινο, ενώ άλλος περνά με κόκκινο. Διανομέας ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο για να αποφύγει παράκαμψη, ενώ δεν λείπουν και οι παράνομες αναστροφές.

Με τους δρόμους άδειους, ορισμένοι φαίνεται να θεωρούν ότι μπορούν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, σαν να τους ανήκει ο δρόμος. Στις 12:00 το μεσημέρι στη λεωφόρο Ποσειδώνος, η εικόνα είναι χαρακτηριστική: ένας άδειος δρόμος με τρεις λωρίδες, που δίνει σε κάποιους οδηγούς την ψευδαίσθηση ελευθερίας να πατήσουν περισσότερο το γκάζι και να παραβιάσουν τα όρια ταχύτητας.

Μόνο σε μία διασταύρωση, το MEGA κατέγραψε τη μία παράβαση μετά την άλλη. Η πινακίδα ορίζει υποχρεωτική πορεία ευθεία ή δεξιά, ωστόσο ο οδηγός αγνοεί τη σήμανση και στρίβει αριστερά, περνώντας πάνω από τις γραμμές του τραμ, που ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν διέρχεται. Το ίδιο συμβαίνει και από την απέναντι πλευρά, ενώ στο ίδιο σημείο μοτοσικλετιστές έχουν μετατρέψει τη διάβαση πεζών σε αυτοσχέδιο δρόμο.

Οι επικίνδυνες συνήθειες παραμένουν ίδιες, είτε υπάρχει κίνηση είτε όχι. Στη λεωφόρο Καλαμακίου, στο ύψος του Αλίμου, το φανάρι παραβιάζεται συστηματικά από τους οδηγούς. Η ηρεμία των δρόμων μπορεί να δημιουργεί ψευδαίσθηση ασφάλειας, όμως οδηγεί σε μειωμένη εγρήγορση και καθυστερημένα αντανακλαστικά. Για τον λόγο αυτό απαιτείται ίδια, αν όχι μεγαλύτερη, προσοχή στην οδήγηση.