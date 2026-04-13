Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή του πρώτου κύματος των εκδρομέων του Πάσχα, καθώς η αυριανή ημέρα σηματοδοτεί την επάνοδο στην καθημερινότητα για χιλιάδες πολίτες. Η φετινή έξοδος καταγράφεται ως μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών, με αποτέλεσμα να παρατηρηθούν έντονα κυκλοφοριακά φαινόμενα σε βασικούς οδικούς άξονες και πύλες εισόδου της χώρας. Παρά την έντονη πίεση που σημειώθηκε από το μεσημέρι και μετά, τις βραδινές ώρες καταγράφεται σταδιακή βελτίωση της εικόνας.

Κακιά Σκάλα: Από ουρές χιλιομέτρων σε σταδιακή ομαλοποίηση της κίνησης

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται από τον Ισθμό έως και την Κακιά Σκάλα. Από νωρίς το μεσημέρι σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Η εικόνα, ωστόσο, βελτιώνεται αισθητά όσο περνά η ώρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται πλέον στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, σε μήκος περίπου 15 χιλιομέτρων, ενώ σταδιακά η κυκλοφορία αποκαθίσταται και τα οχήματα κινούνται με υψηλότερες ταχύτητες.

Νωρίτερα, οδηγοί ανέφεραν μεγάλες καθυστερήσεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούσαν τη μία ώρα, ιδιαίτερα στα διόδια Καλαμακίου – Ζευγολατιού. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση οδηγού που ξεκίνησε από το Κιάτο και χρειάστηκε τρεις ώρες για μια διαδρομή που υπό κανονικές συνθήκες διαρκεί περίπου μία ώρα.

Καθοριστική ήταν η παρουσία της Τροχαίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ από τις 22:00 επανέρχεται και η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων.

Ελευσίνα: Καθυστερήσεις αλλά χωρίς ακινητοποιήσεις

Αυξημένη παραμένει η κίνηση και στην περιοχή της Ελευσίνας, με χιλιάδες εκδρομείς να επιστρέφουν από τις πασχαλινές τους αποδράσεις. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από τις 06:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα, περισσότεροι από 37.700 οδηγοί διήλθαν από τον συγκεκριμένο οδικό άξονα.

Η πίεση αυξήθηκε ιδιαίτερα από το απόγευμα και μετά, με πολλούς οδηγούς να δηλώνουν εξαντλημένοι από την πολύωρη ταλαιπωρία. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου οι χρόνοι διαδρομής υπερδιπλασιάστηκαν – χαρακτηριστικά, οδηγός που ταξίδεψε από την Καλαμάτα χρειάστηκε έως και επτά ώρες για να φτάσει στην Αττική.

Παρά τον μεγάλο όγκο οχημάτων, αυτή την ώρα η κυκλοφορία διεξάγεται πιο ομαλά, με καθυστερήσεις κατά διαστήματα, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή.

Διόδια Αφιδνών: Αισθητά βελτιωμένη εικόνα

Σημαντική ήταν η επιβάρυνση και στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών. Από τις 06:00 έως τις 18:00 πέρασαν προς την πρωτεύουσα περισσότερα από 33.000 οχήματα.

Μέχρι νωρίς το βράδυ, η κυκλοφορία διεξαγόταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες, με τα οχήματα να κινούνται σημειωτόν σε μεγάλα τμήματα του οδικού δικτύου. Ωστόσο, η εικόνα έχει πλέον βελτιωθεί αισθητά.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η κορύφωση της επιστροφής αναμένεται την επόμενη ημέρα, καθώς και την Κυριακή του Θωμά, όταν θα επιστρέψουν και οι τελευταίοι εκδρομείς. Υπενθυμίζεται ότι περίπου 665.000 οχήματα είχαν εγκαταλείψει την Αττική για τις πασχαλινές διακοπές.

Σε ισχύ παραμένουν έκτακτα μέτρα της Τροχαίας, με στοχευμένους ελέγχους και παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Λιμάνι Πειραιά: Συνωστισμός και μποτιλιάρισμα στην πύλη Ε9

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά, όπου καταφθάνουν κατά χιλιάδες ταξιδιώτες από τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρωνικού.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην πύλη Ε9, όπου καταγράφεται έντονο μποτιλιάρισμα, καθώς την ίδια χρονική στιγμή κατέπλευσαν πολλαπλά πλοία από τις Κυκλάδες. Τα οχήματα που αποβιβάστηκαν παραμένουν για αρκετή ώρα σχεδόν ακινητοποιημένα, περιμένοντας να ανοίξουν τα φανάρια για την έξοδό τους από το λιμάνι.

Η παρουσία του Λιμενικού και της Τροχαίας είναι έντονη, ωστόσο η κατάσταση απαιτεί υπομονή από τους οδηγούς, οι οποίοι μετά από πολύωρα ταξίδια στη θάλασσα καλούνται να αντιμετωπίσουν νέα καθυστέρηση εντός του λιμανιού.