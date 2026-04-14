Ενώ ο καιρός έξω μας τα χαλάει με σκόνη και ανέμους, το εορτολόγιο έρχεται να μας φτιάξει τη διάθεση, καθώς σήμερα, Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου 2026, η μισή Ελλάδα έχει την τιμητική της! Η σημερινή Λαμπροτρίτη είναι μια από τις μεγαλύτερες ονομαστικές γιορτές του χρόνου, καθώς η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τους Αγίους Νεοφανείς Μάρτυρες Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη, τους προστάτες της Λέσβου.

Γιορτάζουν:

Αρίσταρχος

Θωμαΐς, Θωμαΐδα, Θωμαή

Σάββας, Σάβας, Σαββούλης, Σαββούλα, Σαβούλα, Σαβούλη

Λαμπροτρίτη

Ραφαέλα, Ραφαέλλα, Ραφαήλα, Ραφαηλία, Ραφαήλ, Ραφαήλος, Ραφαέλος

Νικόλαος, Νικόλας, Νίκος, Νικολός, Νικολής, Νικολάκης, Νικολέττα, Νικολούδα, Νικολίτσα, Νικολίνα, Νικολέτα, Νικόλ

Ειρήνη, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ρηνούλα, Ειρήνα, Ειρήνγκω, Ρένια