Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Αν αποφασίσετε να κινηθείτε δυναμικά, μπορείτε να μαγέψετε τους γύρω σας. Η επικοινωνία σας σε κοινωνικό επίπεδο είναι αρμονική και ευνοϊκή. Θέματα καριέρας με μακροπρόθεσμη προοπτική έρχονται στο προσκήνιο, γι’ αυτό αποφύγετε την υπερβολική επιμονή στις απόψεις σας.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Οι παλιές υποχρεώσεις σάς προκαλούν δυσαρέσκεια, καθώς σας θυμίζουν επιρροές που άλλοι έχουν πάνω σας. Μην ξεχνάτε πως δεν γίνεται να τα έχετε όλα. Οι σχέσεις, οι υποσχέσεις και οι συμφωνίες χρειάζονται συνέπεια και ψυχραιμία, χωρίς νευρικότητα.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Είναι λυπηρό να αισθάνεστε καλά μόνο όταν αρέσετε στους άλλους. Αντί να κατηγορείτε συνεργάτες ή να αποφεύγετε δύσκολους ανθρώπους, δείτε τους ως καθρέφτη του εαυτού σας. Αποδεχθείτε τις αδυναμίες σας και οι σχέσεις σας θα βελτιωθούν αισθητά.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Η περίοδος είναι κατάλληλη για εργασία και αναζωογόνηση του σώματος. Αν υπάρχουν θέματα υγείας, η έγκαιρη φροντίδα από έμπειρους επαγγελματίες θα φέρει βελτίωση. Η αδιαφορία για τα σωματικά σημάδια δεν βοηθά, γι’ αυτό κινηθείτε προνοητικά.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Τα πάθη αναζωπυρώνουν την αισθηματική σας ζωή, αλλά προσέξτε την κτητικότητα. Αν έχετε ξεκινήσει νέο ειδύλλιο, βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για σχέση που σας ωφελεί. Η αυτοπεποίθηση θα σας βοηθήσει να αποφύγετε εντάσεις και να διατηρήσετε την ισορροπία.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Ο Άρης επιβραδύνει στο ζώδιό σας, δίνοντάς σας την ευκαιρία για βαθιές αλλαγές στη στάση σας. Απομακρυνθείτε από παλιά μοτίβα συμπεριφοράς, χωρίς να μεγαλοποιείτε μικροζητήματα. Αν αποκλείετε τους αγαπημένους σας, δεν θα έχετε την ανταπόκριση που χρειάζεστε.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Η διάθεσή σας για έρευνα και αναζήτηση είναι έντονη, όμως χρειάζεται μέτρο στον τρόπο που εκφράζεστε. Δεν έχει σημασία μόνο τι λέτε, αλλά και πώς το λέτε. Χαλαρώστε και αφήστε τη λογική να καθοδηγήσει τα συναισθήματά σας.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Τα οικονομικά ζητήματα κυριαρχούν στο μυαλό σας, ωστόσο η υπερβολική επιμονή μπορεί να στραφεί εναντίον σας. Ο ενθουσιασμός και η πρόκληση θα κρατήσουν ζωντανό το ενδιαφέρον σας. Περιμένετε το απροσδόκητο και διατηρήστε ευελιξία.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Αν νιώθετε ότι ασχολείστε με τα επιφανειακά, εστιάστε στα ουσιώδη της ζωής σας. Η διπλωματία ίσως σας φαίνεται δύσκολη, αλλά η υπερβολική ένταση δεν βοηθά. Μια πιο ήπια προσέγγιση θα σας φέρει καλύτερα αποτελέσματα.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Εξετάστε προσεκτικά τις σχέσεις σας και αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας. Η ευαισθησία σας σάς οδηγεί σε διαδικασία εκκαθάρισης από ό,τι δεν χρειάζεστε πλέον. Προχωρήστε με ηρεμία και επιμονή.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Μην εγκλωβίζεστε στις ελπίδες για το μέλλον και ξεχάσετε να απολαύσετε το παρόν. Η στρατηγική για το μέλλον είναι σημαντική, αλλά χρειάζεται να δώσετε προσοχή και στις καθημερινές λεπτομέρειες.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Μια παλιά σχέση μπορεί να επιστρέψει ή μια νέα να σας συναρπάσει. Τα ξαφνικά οικονομικά οφέλη είναι ευπρόσδεκτα, αλλά μην παρασυρθείτε σε υπερβολές. Με σύνεση και ισορροπία θα αποφύγετε προβλήματα και απογοητεύσεις.