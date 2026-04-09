Με την ενέργεια των πλανητών να ανακατεύει την τράπουλα της καθημερινότητας, οι σημερινές προβλέψεις, όπως δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα «Τα Νέα», δίνουν τον παλμό για το πώς θα κινηθούν τα δώδεκα ζώδια. Η αισιοδοξία συγκρούεται με τον ρεαλισμό και οι πλανητικές επιρροές καλούν άλλους σε δράση και άλλους σε ανασύνταξη δυνάμεων.

Ακολουθεί αναλυτικά ο αστρολογικός χάρτης της ημέρας:

ΚΡΙΌΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου).

Οι πλανητικές επιρροές γύρω σας προσφέρουν μια αισιόδοξη διάθεση. Αλλά δεν είναι το είδος της ενέργειας που θα στηρίξει την προσπάθεια που θέλετε σε έργα που απαιτούν μια μακροπρόθεσμη δέσμευση. Ετσι μην ξεκινήσετε σχέδια που μπορούν να τρέξουν στραβά, εάν δεν μπορείτε να τα ολοκληρώσετε όπως θέλετε.

ΤΑΎΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου).

Νιώθετε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε σχεδόν τα πάντα, οπότε είναι μια καλή στιγμή για να αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε μορφή εξουσίας. Απλά να έχετε κατά νου να μη φανείτε πολύ αλαζόνες γιατί δεν θα είναι η καλύτερη προσέγγιση. Εχοντας σταθερά αποτελέσματα, οι προσπάθειές σας φαίνονται πιο σημαντικές και αν δεν σας πιάσουν οι ντροπές θα λάβουν και τη σωστή αξία.

ΔΊΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου).

Σε κλίμα μεγάλης αισιοδοξίας και ενθουσιασμού, η τύχη είναι στο πλευρό σας. Ο Ερμής επιβραδύνει τις προσπάθειές σας ώστε να σχεδιάσετε καλύτερα ό,τι μπορείτε να επιτύχετε. Αν ο στόχος σας είναι πολύ υψηλός, μπορείτε να αντιληφθείτε ότι δεν λειτουργεί τόσο καλά όσο εσείς περιμένετε.

ΚΑΡΚΊΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου).

Προσέξτε τη δέσμευση του εαυτού σας με πράγματα που είναι πέρα από σας. Είναι μια καλή ημέρα για να αρχίσετε νέα σχέδια για όσο διάστημα παίρνετε πρακτικές συμβουλές και να προχωρήσετε με σταθερό ρυθμό. Κατά διαστήματα, ίσως να αισθάνεστε απογοητευμένοι από ό,τι σας εμποδίζει.

ΛΈΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου).

Σήμερα είστε δυναμικοί και δραστήριοι. Αυτή η ατμόσφαιρα θα σας βοηθήσει να αισθάνεστε τυχεροί και βέβαιοι. Θυμηθείτε να χρησιμοποιήσετε μια προσέγγιση κοινής λογικής για τις εργασίες που θα ξεκινήσουν τώρα ώστε να μην είστε επιρρεπείς στην αμέλεια.

ΠΑΡΘΈΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου).

Αισθάνεστε ότι τα πράγματα αρχίζουν να κινούνται επιτέλους. Σε αθλητικές ή σωματικές δραστηριότητες, δεν καταλαβαίνετε τίποτα από τους κινδύνους. Οχι ότι θα είστε ιδιαίτερα επιρρεπείς στα ατυχήματα, αλλά ίσως να νομίζετε ότι είστε ικανοί για περισσότερα από όσα πραγματικά αντέχετε.

ΖΥΓΌΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου).

Επιδιώκετε να επεκτείνετε τη ζωή σας και να ξεφύγετε από τη ρουτίνα. Ψαλιδίστε τις υψηλές προσδοκίες σας ώστε να πάτε ένα βήμα κάθε φορά και να γίνουν τα πράγματα πολύ καλύτερα. Το μυαλό σας είναι πιο δραστήριο από ό,τι συνήθως και είστε περίεργοι να μάθετε περισσότερα για σχεδόν τα πάντα.

ΣΚΟΡΠΙΌΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου).

Νιώθετε απαισιόδοξοι, επιφυλακτικοί και πολύ ταπεινοί. Κάποιες αισιόδοξες επιρροές, ωστόσο, σας δείχνουν ότι μπορείτε να πετύχετε περισσότερα από ό,τι συνήθως. Με καλό σχεδιασμό, θα διαπιστώσετε ότι η τύχη είναι μαζί σας, αλλά προσοχή χρειάζεται σίγουρα.

ΤΟΞΌΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου).

Το ηθικό σας είναι ακμαιότατο και η ενέργειά σας θα ακολουθήσει το παράδειγμά του. Πραγματοποιήστε τα οράματά σας, αλλά αν έχετε ένα οικονομικό σχέδιο βεβαιωθείτε ότι δεν βασίζεστε, σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό, στη γενναιοδωρία άλλου.

ΑΙΓΌΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου).

Είστε τόσο πληθωρικοί σήμερα! Φαίνεται ότι όλα τα έργα σας πάνε καλά. Μερικές φορές μπορείτε να εμπιστευτείτε το ένστικτό σας, αλλά θα πρέπει να πάρετε κάποιες δικλίδες ασφαλείας. Παράλληλα, ελέγξτε ότι οι στόχοι σας είναι ρεαλιστικοί και λογικοί. Πάρτε μια καλή δόση υπερηφάνειας ώστε να κάνετε μια εργασία καλά.

ΥΔΡΟΧΌΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου).

Ισως δεν σταματάτε για να σκεφτείτε αρκετά τις υποθέσεις σας σήμερα. Χαλαρώστε και κάντε έναν απολογισμό. Μην παίρνετε αποφάσεις που δεν θα λειτουργήσουν όπως αναμένετε. Κρατήστε τα πόδια σας σταθερά συνδεδεμένα με το έδαφος.

ΙΧΘΎΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου).

Οι ζωηρές πλανητικές επιρροές κάνουν θαύματα στην αυτοπεποίθησή σας. Βρίσκεστε στο σημείο καμπής των ονείρων σας με την πραγματικότητα. Εξασκήστε την αυτοπειθαρχία σας και βάλτε ρεαλιστικά όρια για το τι προσπαθείτε να επιτύχετε.