Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Το μυαλό και η καρδιά σας βρίσκονται σήμερα σε απόλυτο συγχρονισμό. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αξιοποιήσετε τον ενθουσιασμό και τη δημιουργική σας ενέργεια, ώστε τα σχέδιά σας να αποδώσουν καλύτερα. Φροντίστε να έχετε στο πλευρό σας ανθρώπους που στηρίζουν τις πρωτοβουλίες σας.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Η ημέρα απαιτεί υπομονή, καθώς τίποτα δεν θα επιτευχθεί χωρίς προσπάθεια. Αναζητήστε ποιοτικό χρόνο για εσωτερική ανασκόπηση και προετοιμασία. Οι κοντινοί σας άνθρωποι ίσως χρειαστούν τη βοήθειά σας.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου): Σχέδια που είχατε στο μυαλό σας αποκτούν τώρα δυναμική. Ήρθε η στιγμή να πάρετε αποφάσεις και να δράσετε. Η επικοινωνία σας είναι σαφής και αποτελεσματική.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου): Εστιάστε πλήρως στους στόχους σας και μην αφήνετε περισπασμούς να σας αποσπούν. Αν νιώθετε διχασμένοι, επανεξετάστε τις προτεραιότητές σας. Σημαντικές ευκαιρίες μπορεί να εμφανιστούν απρόσμενα.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου): Η Σελήνη σας ενισχύει ψυχικά και πνευματικά, προσφέροντας έμπνευση και αυτοπεποίθηση. Ημέρα ιδανική για δημιουργικές ή καλλιτεχνικές δραστηριότητες και νέες εμπειρίες. Προσέξτε, ωστόσο, τις λεπτομέρειες.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου): Οι οικονομικές και συναισθηματικές σας σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο. Οι συνεργασίες ζητούν προσοχή, ενώ η έρευνα και η αναζήτηση της αλήθειας οδηγούν σε προσωπική εξέλιξη.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου): Η ανάγκη για υλική ασφάλεια είναι έντονη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι αρνητική. Διατηρήστε ισορροπία στις σχέσεις σας και επικοινωνήστε με ειλικρίνεια. Η Σελήνη ευνοεί τα μακροπρόθεσμα σχέδιά σας.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου): Η προσοχή σας στρέφεται στη φυσική σας κατάσταση και στην ενίσχυση της αντοχής. Ο Δίας φέρνει ευκαιρίες και τύχη στον χώρο εργασίας, σηματοδοτώντας μια παραγωγική περίοδο.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου): Ο ρομαντισμός και η δημιουργικότητα κυριαρχούν, χάρη στην επιρροή του Δία. Η ερωτική σας ζωή ανανεώνεται, ενώ οι σχέσεις με τα παιδιά γεμίζουν χαρά. Εκφραστείτε με διακριτικότητα.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου): Η ανάγκη για σταθερότητα και αίσθημα του ανήκειν είναι έντονη. Επιδιώξτε ένα περιβάλλον που σας προσφέρει ασφάλεια και συναισθηματική ισορροπία. Ήρθε η ώρα να προχωρήσετε σε ένα νέο επίπεδο ζωής.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου): Δώστε σημασία στις λεπτομέρειες, καθώς μικρές παραλείψεις μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά ζητήματα. Οι στενές συνεργασίες σας μπορούν να προσφέρουν στήριξη την κατάλληλη στιγμή.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου): Η επιθυμία να εντυπωσιάσετε είναι έντονη, καθώς ο Δίας και η Σελήνη τονίζουν την ανάγκη για λάμψη. Τα πολυτελή αντικείμενα και η καλή ζωή σας ελκύουν, αλλά αποφύγετε τις υπερβολές για να μην το μετανιώσετε αργότερα.