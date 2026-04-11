Κριός

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Δυστυχώς για σας δεν μπορούν να γίνουν πραγματικότητα όλες οι επιθυμίες σας σήμερα. Μην είστε λοιπόν τόσο αφελείς να πιστεύετε πως ό,τι και να γίνει

εσείς στο τέλος θα είστε οι κερδισμένοι της ημέρας. Αντί λοιπόν να στεναχωρηθείτε, είναι προτιμότερο να αναζητήσετε έμπνευση ώστε να βελτιώσετε την απόδοσή σας σε κάθε τομέα.

Ταύρος

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Σήμερα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο για σας να βρείτε συμμάχους. Ο,τι και να κάνετε δεν θα είναι απλά αρκετά καλό. Οι παντρεμένοι του ζωδίου θα έρθουν

αντιμέτωποι με το χειρότερο πρόσωπο του συντρόφου τους. Ετσι παλιές διαμάχες θα ξαναφουντώσουν. Αποφύγετε λοιπόν τα νέα ξεκινήματα.

Δίδυμοι

(21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Τι κι αν ο ρυθμός που συμβαίνουν τα γεγονότα σήμερα είναι αρκετά πιο αργός απ’ αυτό που εσείς θέλετε. Στο τέλος θα δείτε όλες τις εκκρεμότητές σας να κλείνουν. Μη συγχυσθείτε αν περιμένετε μια απάντηση κι αυτή φτάσει αρκετά αργά.

Καρκίνος

(22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Ισως να εστιάσετε την προσοχή σας σήμερα υπερβολικά στα χρήματα, στα θέματα ιδιοκτησίας και στην εκμάθηση νέων πραγμάτων, με αποτέλεσμα να

χάσετε την επαφή με την πραγματικότητα. Τώρα που οι περισσότεροι από σας δεν δουλεύουν αυτές τις ημέρες, μπορείτε να περάσετε τον χρόνο σας παρέα με τα παιδιά σας.

Λέων

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Η εορταστική περίοδος φωτίζει κι εσάς που έχετε αρχίσει να παίρνετε τα πάνω σας και να δείχνετε πιο καλά από ποτέ. Μην αφήσετε να σας ρίξουν

ψυχολογικά οι άλλοι, εσείς έχετε ανάγκη να αισθανθείτε καλύτερα. Αφήστε που θα χάσετε και τη διάθεση για δουλειά και για αλλαγές στη ζωή σας.

Παρθένος

(23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Τόσο οι νίκες όσο και οι ήττες θα είναι σημαντικές σήμερα για σας. Αν βάλετε επιτέλους μια τελεία στα προβλήματα, θα αισθανθείτε κι εσείς καλύτερα

και θα έχετε την απαραίτητη αυτοπεποίθηση ώστε να απολαύσετε όλα τα καλά που θα έρθουν. Αν νιώθετε πως δεν έχετε όλες τις απαραίτητες πηγές για να πραγματοποιήσετε τα σχέδιά σας, ζητήστε βοήθεια.

Ζυγός

(24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Οσα πλάνα κάνετε σήμερα ίσως φαίνονται μη ρεαλιστικά γιατί ακόμα εσείς δεν έχετε καταλήξει στην οριστική τους μορφή. Μόλις ξέρετε ακριβώς τι θέλετε να κάνετε, τότε μπορείτε αυτομάτως να βάλετε μπρος τις μηχανές. Μη χάσετε την αισιοδοξία σας και μη γίνετε σκεπτικοί, ειδικά με τους φίλους σας.

Σκορπιός

(24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Η υπερβολική αυστηρότητα και η ξεροκεφαλιά θα σας βλάψουν σημαντικά. Πρέπει να είστε διαλλακτικοί ώστε να προσαρμόζεστε πιο εύκολα στις

σημερινές καταστάσεις. Μη μοιράζεστε τις ιδέες που έχετε με τρίτους γιατί ενδεχομένως να μπουν στον πειρασμό να τις αντιγράψουν. Οταν ενεργείτε σαν μονάδα, τα πάτε πολύ καλύτερα.

Τοξότης

(23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Δεν έχετε κάποιο σοβαρό λόγο για να αισθάνεστε μελαγχολικοί σήμερα. Σκάστε λοιπόν κανένα χαμόγελο. Ολα θα πάνε καλά στη μέρα σας και αν παίξετε

σύμφωνα με τους κανόνες να είστε σίγουροι πως θα νικήσετε. Αν έχετε κάποιο deadline για να παραδώσετε μια δουλειά, εκμεταλλευτείτε τις ημέρες αυτές για να προχωρήσετε τις υποθέσεις σας.

Αιγόκερως

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνετε αλλαγές τώρα. Μιας και η ατμόσφαιρα γύρω σας είναι τεταμένη, εσείς πρέπει να περιοριστείτε στις

απαραιτήτως αναγκαίες κινήσεις. Μη βγείτε και αναζητήσετε νέες γνωριμίες και φιλίες γιατί αυτοί που θα αντικρίσετε θα είναι οι πιο ακατάλληλοι για σας άνθρωποι.

Υδροχόος

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Τώρα που έχετε αρκετό καιρό στη διάθεσή σας και κάθεστε και εξετάζετε όλες τις λεπτομέρειες της προσωπικής σας ζωής, θα βρεθείτε ενώπιον

ατελειών και προβλημάτων στις συνεργασίες και τις επαφές σας με τους γύρω σας. Η οικογένειά σας ίσως να περνάει δύσκολες στιγμές, στοιχείο που έχει φορτίσει κι εσάς αρνητικά.

Ιχθύες

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Αφήστε τις στρατηγικές στην άκρη και δράστε σήμερα επιτέλους αυθόρμητα. Μην αφήσετε τους γύρω σας να σας φορτώσουν με τα δικά τους

προβλήματα και εκκρεμότητες γιατί στο τέλος θα βρεθείτε να τρέχετε χωρίς να φταίτε και οι άλλοι να είναι άνετοι. Δικαιούστε κι εσείς να πάρετε μια ανάσα από τις δουλειές και να χαλαρώσετε απ’ την πίεση και το άγχος.