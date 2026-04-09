Ανοδική ήταν η τάση στη Wall Street την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στην είδηση ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή για την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Η εξέλιξη αυτή έδωσε ώθηση στις αγορές, παρά το γεγονός ότι η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή παραμένει εύθραυστη.

Ο δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,60% στις 48.196 μονάδες, περνώντας σε θετικό έδαφος για το έτος. Από την αρχή του 2026 καταγράφει άνοδο 0,4%. Ο S&P 500 σημείωσε αύξηση 0,61% στις 6.823 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε κέρδη 0,83% στις 22.822 μονάδες.

Σημαντική ώθηση στους δείκτες έδωσε η άνοδος άνω του 2,5% στη μετοχή της Meta Platforms, μετά την παρουσίαση του νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης από την εταιρεία. Η αγορά υποδέχθηκε θετικά την εξέλιξη, βλέποντας προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα της AI.

Παράλληλα, η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι αισθάνεται «πολύ αισιόδοξος» για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, την ώρα που διπλωματική αντιπροσωπεία υπό τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς ετοιμαζόταν να μεταβεί στο Πακιστάν για κρίσιμες συνομιλίες, ενίσχυσε το θετικό κλίμα. Ωστόσο, οι αγορές διατηρούν επιφυλακτική στάση μετά από πέντε εβδομάδες πολέμου και πληθώρα δηλώσεων που έχουν προηγηθεί.

Τα σχόλια αυτά ήρθαν μετά την προειδοποίηση του Ιράν ότι δεν είναι δυνατή ειρηνευτική συμφωνία χωρίς τον τερματισμό των βομβαρδισμών του Ισραήλ στον Λίβανο, γεγονός που απειλεί την ήδη εύθραυστη εκεχειρία στην περιοχή.

Ενεργειακή πίεση και οικονομικά στοιχεία

Οι τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο την Πέμπτη, ασκώντας πιέσεις στις μετοχές. Παρ’ όλα αυτά, οι θετικές ειδήσεις από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής περιόρισαν τις ανοδικές τάσεις. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 3%, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά 2%.

Παράλληλα, μια σειρά από μακροοικονομικές ανακοινώσεις έδωσαν σαφέστερη εικόνα για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας. Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, η ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών επιβραδύνθηκε σημαντικά το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,5% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την τελική εκτίμηση του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης του Υπουργείου Εμπορίου.

Η κατανάλωση και οι ιδιωτικές επενδύσεις συνέχισαν να στηρίζουν το ΑΕΠ, αντισταθμίζοντας τη μείωση των κρατικών δαπανών και των εξαγωγών. Αυτοί οι παράγοντες κράτησαν την οικονομία σε θετική τροχιά, παρά τις διεθνείς αναταράξεις.

Ο δομικός πληθωρισμός στις ΗΠΑ επιτάχυνε στο 3% τον Φεβρουάριο, πριν από την πρόσφατη αύξηση των τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου με το Ιράν. Ο δείκτης PCE (Personal Consumption Expenditures), που εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια, κατέγραψε μηνιαία άνοδο 0,4%, ενώ ο ονομαστικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,8% σε ετήσια βάση. Και οι δύο μετρήσεις ήταν σύμφωνες με τις εκτιμήσεις του Dow Jones.