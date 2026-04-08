Οι μετοχές στη Wall Street εκτοξεύτηκαν την Τετάρτη (8/4) μετά την αναστολή των επιθέσεων κατά του Ιράν από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για δύο εβδομάδες, παγώνοντας μια διαμάχη η οποία σε μία περίοδο πέντε εβδομάδων είχε «σφραγίσει» μια κρίσιμη υδάτινη οδό τροφοδοσίας για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Ο Dow Jones έκανε παραγματικό… άλμα κατά 2,85% ή 1.325,46 μονάδες κλείνοντας στις 47.909,92. Αντίστοιχα ο S&P 500 κινήθηκε ανοδικά κατά 2,51% και έκλεισε στις 6.782,81 μονάδες ενώ και o Nasdaq κινήθηκε ανοδικά κατά 2,80%, κέρδισε 617,146 μονάδες και τελικά έκλεισε στις 22.634,995.

Ενδεικτικά, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate κατέρρευσαν πάνω από 17% στα 93,42 δολάρια ανά βαρέλι μετά την ανακοίνωση του Τραμπ. Ο διεθνής δείκτης αναφοράς Brent για παράδοση τον Ιούνιο έχασε πάνω από 16% φτάνοντας τα 91,65 δολάρια ανά βαρέλι.

«Δεν ήταν μεγάλη έκπληξη ότι ανακοινώθηκε ανακωχή στη σύγκρουση στο Ιράν. Η αγορά έχει γίνει πολύ καλύτερη στο να προβλέπει την επόμενη κίνηση του Τραμπ», δήλωσε στο CNBC ο Τζέι Γουντς, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Freedom Capital Markets. «Η ανησυχία τώρα είναι αν αυτό το τόσο γνώριμο χρονικό πλαίσιο των “δύο εβδομάδων” θα οδηγήσει σε επίλυση» πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι μετοχές έλαβαν άλλη μια ώθηση, αφού ο Τραμπ ανάρτησε την Τετάρτη, ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με το Ιράν για την αφαίρεση πυρηνικού υλικού από τη χώρα και ότι οι δύο χώρες συζητούν σχετικά με τη χαλάρωση των δασμών και των κυρώσεων.

Τα πρώτα πλοία πέρασαν από το Στενό του Oρμούζ, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πλοίων MarineTraffic την Τετάρτη. Ωστόσο, οι ειδικοί της βιομηχανίας λένε, ότι η συνολική κίνηση δεν έχει αυξηθεί ουσιαστικά σε σχέση με τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν κατά την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Στο ταμπλό της Wall Street

Η άνοδος καθοδηγήθηκε από μετοχές που έχουν δεχθεί τη μεγαλύτερη πίεση από την αρχή της σύγκρουσης. Οι κατασκευαστές ημιαγωγών, ευάλωτοι σε διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού, ανέβηκαν, με το VanEck Semiconductor ETF (SMH) να ανεβαίνει σχεδόν 5%. Η Broadcom ήταν υψηλότερα κατά 4%. Η Micron Technology κέρδισε 7%.

Οι διεθνείς αγορές που εξαρτώνται περισσότερο από τις ενεργειακές εισαγωγές υπερτερούσαν των ΗΠΑ, με το iShares MSCI Emerging Markets ETF να σημειώνει περίπου 5% άνοδο. Οι μετοχές της Νότιας Κορέας εκτινάχθηκαν κατά 8%. Οι μικρές κεφαλαιοποιήσεις, που έχουν μεγαλύτερη κυκλική έκθεση, επίσης αυξήθηκαν σχεδόν 3%.

Από την άλλη πλευρά, οι μετοχές ενεργειακών εταιρειών που είχαν σημειώσει άνοδο από την αρχή της σύγκρουσης υποχώρησαν, με τις μετοχές των Exxon Mobil και Chevron να έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 5% η καθεμία.

«Τίποτα δεν ανεβαίνει ευθεία, αλλά νομίζω ότι έχουμε δημιουργήσει μια ισχυρή βάση εδώ», δήλωσε ο Στέφεν Τάκγουντ, διευθυντής επενδύσεων στη Modern Wealth Management. «Ένα μεγάλο μέρος της αγοράς έχει πουληθεί αρκετά από την αρχή του πολέμου, οπότε [οι επενδυτές] βλέπουν ξανά κάποιες λογικές αποτιμήσεις, και αυτό έχει δώσει κάποιον ούριο άνεμο εδώ».

Πηγή: OT