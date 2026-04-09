Η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, προτείνει στους εργοδότες να εξετάσουν τη δοκιμή μιας τετραήμερης εργάσιμης εβδομάδας, καθώς η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) αυξάνεται ραγδαία στους χώρους εργασίας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι προτάσεις πολιτικής με επίκεντρο τον άνθρωπο παρουσιάζουν μια σειρά ιδεών για το πώς η κοινωνία μπορεί να προσαρμοστεί στη νέα εποχή της AI – μια εποχή που υπόσχεται οφέλη, αλλά και σημαντικές αναταράξεις στην εργασία και την καθημερινότητα.

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται η δημιουργία περισσότερων θέσεων σε τομείς που απαιτούν ανθρώπινη αλληλεπίδραση, όπως η παιδική φροντίδα, η εκπαίδευση και η υγεία. Η OpenAI επισημαίνει ότι οι ιδέες αυτές, που απευθύνονται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, στοχεύουν να προκαλέσουν δημόσιο διάλογο για τις δράσεις που χρειάζονται όσο τα συστήματα AI εξελίσσονται.

Στην έκθεση Industrial Policy for the Intelligence Age, η εταιρεία αναφέρει πως η ταχύτητα με την οποία τα εργαλεία AI ολοκληρώνουν εργασίες μειώνεται δραματικά, υποδεικνύοντας ότι η μετάβαση σε πιο προηγμένα συστήματα είναι κοντά.

«Αν συνεχιστεί αυτή η πρόοδος, μπορούμε να περιμένουμε ότι τα συστήματα θα είναι ικανά να ολοκληρώνουν έργα που σήμερα χρειάζονται μήνες ανθρώπινης εργασίας», σημειώνει η έκθεση. «Αυτή η αλλαγή θα αναδιαμορφώσει τον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών, τη δημιουργία γνώσης και το πώς οι άνθρωποι βρίσκουν νόημα και ευκαιρίες».

Για να προετοιμαστούν οι επιχειρήσεις, η OpenAI προτείνει κίνητρα για «βιώσιμες βελτιώσεις στα οφέλη των εργαζομένων», όπως πιλοτικά προγράμματα τετραήμερης εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών.

Αλλαγές στην εργασιακή πολιτική και κοινωνικά οφέλη

Η εταιρεία προτείνει επίσης αυξημένες συνταξιοδοτικές εισφορές, μεγαλύτερη κάλυψη δαπανών υγείας και επιδοτήσεις για τη φροντίδα παιδιών. Η καθηγήτρια Gina Neff, από το Minderoo Centre for Technology and Democracy του Πανεπιστημίου του Cambridge, επισημαίνει ότι η ιδέα ανταμοιβής των εργαζομένων για την αποδοτικότητα που προκύπτει από τεχνολογικές καινοτομίες δεν είναι καινούργια.

Ωστόσο, όπως δήλωσε στο BBC News, «η διαφορά τώρα είναι ότι η OpenAI ζητά από τις εταιρείες να πληρώνουν περισσότερα στους εργαζόμενους, ενώ ταυτόχρονα πληρώνουν και για συνδρομές στις υπηρεσίες της». Πρόσθεσε ότι «οι προτάσεις αυτές μπορεί να λειτουργήσουν, αλλά θα απαιτήσουν πλήρη αλλαγή του πολιτικού κλίματος ώστε να μετατοπιστεί η ισορροπία μεταξύ εργασίας και κεφαλαίου».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά από προειδοποιήσεις ότι η άνοδος της AI ενδέχεται να εκτοπίσει εργαζόμενους από τις θέσεις τους. Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Andrew Bailey, είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο ότι τέτοιου είδους μετατοπίσεις θα μπορούσαν να θυμίσουν την περίοδο της Βιομηχανικής Επανάστασης.

Κοινωνική συμμετοχή και δημόσια επένδυση

Δεν είναι η πρώτη φορά που μια μεγάλη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάζει όραμα για τις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές που απαιτούνται λόγω της αυξανόμενης χρήσης της τεχνολογίας. Μεταξύ των προτάσεων της OpenAI περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός «δημόσιου ταμείου πλούτου», ώστε οι πολίτες να έχουν μερίδιο στην οικονομική ανάπτυξη που θα προκύψει από την AI.

Η πρόταση αυτή θυμίζει αντίστοιχες ιδέες που είχε δημοσιεύσει η ανταγωνιστική εταιρεία Anthropic τον Οκτώβριο, οι οποίες εστιάζουν στην ενίσχυση δεξιοτήτων εργαζομένων και φοιτητών για νέες θέσεις εργασίας, καθώς και στην αναθεώρηση των διαδικασιών σχεδιασμού υποδομών ενέργειας και υπολογιστικής ισχύος.

Ευρύτερα, οι εταιρείες συνεχίζουν να επενδύουν στην ανάπτυξη τεχνολογιών AI – ακόμη και «υπερνοημοσύνης» που, όπως υποστηρίζουν, θα μπορούσε να ξεπεράσει τις ανθρώπινες ικανότητες – ενώ παράλληλα προειδοποιούν για τις πιθανές αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις.

Παράλληλα, ορισμένοι ειδικοί θεωρούν ότι η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης έχει υπερεκτιμηθεί και ότι μπορεί να περάσουν χρόνια πριν δούμε ουσιαστικές αλλαγές στην παραγωγικότητα και την οικονομία.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Oxford Economics, Adam Slater, σημειώνει σε πρόσφατη ανάλυσή του ότι πολλά σενάρια για την ανάπτυξη της AI βασίζονται σε «αισιόδοξες υποθέσεις σχετικά με τις μικροπαραγωγικές επιδόσεις και τον ρυθμό υιοθέτησης της τεχνολογίας». Προσθέτει ότι, αν και οι προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις είχαν τη δυνατότητα να αυξήσουν την παραγωγικότητα, «τα οφέλη αυτά μπορεί να χρειαστούν δεκαετίες για να φανούν και συχνά εξαντλούνται γρηγορότερα απ’ όσο αναμένεται».