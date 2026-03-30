Οδεύουν η κάθε μια χωριστά σε αυτό που οι επενδυτές περιμένουν ότι θα είναι από τις μεγαλύτερες αρχικές δημόσιες εγγραφές για την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο. Οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι στο χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), η OpenAI και η Anthropic, υπόσχονται και απειλούν ταυτόχρονα να αλλάξουν για πάντα το χώρο της τεχνολογίας και της απασχόλησης με τα προηγμένα τους μοντέλα ΤΝ.

Η Anthropic με επικεφαλής τον Ντάριο Αμοντέι εξετάζει το ενδεχόμενο να εισαχθεί στο χρηματιστήριο ήδη από τον Οκτώβριο σύμφωνα με νέες πληροφορίες του Bloomberg καθώς η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης κάνει κούρσα ενάντια στην ανταγωνίστριά της OpenAI για να πραγματοποιήσει εκείνη την πρώτη αρχική δημόσια προσφορά (IPO).

Μια εισαγωγή της στο χρηματιστήριο θα μπορούσε να της επιτρέψει να συγκεντρώσει περισσότερα από 60 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με πληροφορίες του The Information. Η Anthropic αποτιμήθηκε στα 380 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσφατο γύρο χρηματοδότησης ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων με επικεφαλής την εταιρεία MGX. Ο κύκλος αυτός χρηματοδότησης ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο.

Η εταιρεία η οποία αναπτύσσει το δημοφιλές chatbot Claude είχε πρώιμες συζητήσεις με τράπεζες της Wall Street σχετικά με την ανάληψη ηγετικών ρόλων σε μια πιθανή τέτοια εισαγωγή στην κεφαλαιαγορά, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Την ίδια στιγμή αυξάνονται οι προκλήσεις για τον επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν. Ο ίδιος στοχεύει να επιτρέψει στην εταιρεία, η οποία αποτιμήθηκε στα 730 δισεκατομμύρια δολάρια σε γύρο ρεκόρ άντλησης κεφαλαίων τον περασμένο μήνα, σε εισηγμένη με μεγάλο αποτύπωμα στην αγορά. Για να ικανοποιήσει τη δίψα των επενδυτών για κέρδη, μπορεί να αναγκαζόταν να υποχωρήσει από ορισμένα μεγάλα σχέδια δαπανών, την εγκατάλειψη ορισμένων φιλόδοξων επενδυτικών σχεδίων και μια πιθανή αποδοχή του ρόλου του OpenAI ως αγοραστή τεράστιων ποσοτήτων χωρητικότητας cloud και όχι ως κατασκευαστή γιγαντιαίων κέντρων δεδομένων, έδειχναν στοιχεία του CNBC.

Οι δύο ηγέτες του ΤΝ

Αμοντέι και Άλτμαν δεν έχουν τις καλύτερες προσωπικές σχέσεις και αυτό αυξάνει τον ανταγωνισμό τους. Την τελευταία φορά που οι δύο τους παρουσιάστηκαν μαζί στη σκηνή, προσπάθησαν αμήχανα να αποφύγουν την οποιαδήποτε φυσική ακόμη και όταν άλλοι ηγέτες της τεχνολογίας κρατούσαν τα χέρια ψηλά για ομαδική φωτογραφία με τον πρωθυπουργό της Ινδίας.

Διαφορετική προσέγγιση σε πρακτικές ασφαλείας

Η κόντρα μεταξύ OpenAI και Anthropic τροφοδοτεί ακόμη περισσότερο την δυσπιστία κατά της ΤΝ από μερίδα του κοινού και απειλεί να πλήξει περαιτέρω τη συναίνεση σχετικά με τις πρακτικές ασφαλείας που εποπτικές αρχές καθώς και δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς ζητούν για την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η σύγκρουση θα καθορίσει τη δημόσια συζήτηση σχετικά με το πώς πρέπει να χρησιμοποιείται και να ελέγχεται η τεχνολογία, σχολίαζε η Wall Street Journal.

Τα συμβόλαια του Πενταγώνου

Οι εντάσεις αυξήθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες καθώς η Anthropic προσπαθούσε να διαχειριστεί τη σχέση της με το Πεντάγωνο των ΗΠΑ και τις απαιτήσεις που προέβαλε για μεγαλύτερο έλεγχο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η κόντρα με το Πεντάγωνο έκανε τελικά την Anthropic να χάσει συμβόλαια με την κυβέρνηση, ενώ η OpenAI κέρδισε νέο έδαφος στον τομέα αυτό. Η έντονη σύγκρουση που αναδείχτηκε μεταξύ των αντιπάλων υπογραμμίζει την πρόκληση που θα αντιμετωπίσουν οι εταιρείες στην περίπτωση που θα χρειαστεί να συνεργαστούν στην πορεία, όπως αναμένεται να γίνει στο χώρο της τεχνολογίας.

Η Anthropic δημιουργήθηκε το 2021 λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια που είχε ο Αμοντέι -ο οποίος τότε ήταν αντιπρόεδρος του τμήματος ερευνών της OpenAI- σχετικά με την προσέγγιση του εργοδότη του στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Την ώρα που ο Άλτμαν κρατά προφίλ πιο υψηλής προβολής τρέχοντας να κλείσει μεγάλες συμφωνίες για να αναπτυχθεί γρήγορα, ο Αμοντέι κρατά διαφορετική στάση. Είναι γνωστός για την έκφραση ανησυχιών σχετικά με την πιθανή σκοτεινή πλευρά της εξουσίας που αρχίζουν να αποκτούν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, προειδοποιώντας για απώλειες θέσεων εργασίας παρόμοιες με αυτές της Μεγάλης Ύφεσης.