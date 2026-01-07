Ενώ οι επενδυτές περιμένουν τις γιγάντιες IPO της SpaceX και OpenAI, κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης πρωτοπορούν με λανσαρίσματα δισεκατομμυρίων στην Χογκ Κονγκ και την ηπειρωτική αγορά, εκμεταλλευόμενες την κρατική στήριξη του Πεκίνου.

Αν μη τι άλλο ο παγκόσμιος χρηματιστηριακός πυρετός για την τεχνητή νοημοσύνη ξεκινά το 2026 με κινεζική πρωτοκαθεδρία. Ενώ η Wall Street ετοιμάζεται για τα ιστορικά λανσαρίσματα της SpaceX και OpenAI –με αποτιμήσεις που μπορεί να φτάσουν τα τρις δολάρια–, η Ασία κινείται γρηγορότερα.

Η Biren Technology ήδη συγκλόνισε την αγορά στις 2 Ιανουαρίου με άνοδο 75% στην πρεμιέρα της, ενώ δεκάδες εταιρείες ετοιμάζονται για εισαγωγή τις επόμενες ημέρες, με συνολική κεφαλαιοποίηση που μπορεί να ξεπεράσει τα 50 δισ. δολάρια.

Η Zhipu AI, ειδικός σε μοντέλα μεγάλης γλώσσας, ανοίγει το παιχνίδι στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, στοχεύοντας 622 εκατ. δολάρια έσοδα και αποτίμηση άνω των 6,5 δισ. δολαρίων. Την Παρασκευή ακολουθεί η MiniMax, με στήριξη Alibaba και Abu Dhabi, σε τιμές 19-21 δολαρίων ανά μετοχή και αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση 6,5 δισ. δολαρίων. Δευτέρα έρχεται η OmniVision, κορυφαία σε chips και αισθητήρες εικόνας, με 620 εκατ. δολάρια έσοδα και αποτίμηση 17-20 δισ. δολαρίων –πιθανώς η μεγαλύτερη του μήνα στην Ασία. Τέλος, η GigaDevice Semiconductor, ανταγωνιστής Nvidia και TSMC, ετοιμάζεται για 13 Ιανουαρίου με 602 εκατ. δολάρια και 14,5 δισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης.

Η κινεζική κυβέρνηση παίζει καθοριστικό ρόλο, ενθαρρύνοντας 11 τεχνολογικές εταιρείες να καταθέσουν αίτηση για Χογκ Κονγκ μόλις τον Ιανουάριο. Το volume IPO φτάνει τα υψηλότερα επίπεδα από το 2023 στην ηπειρωτική Κίνα και πάνω από ένα χρόνο στην Χογκ Κονγκ, ενώ η Ινδία ακολουθεί με μικρότερα projects όπως Gabion Technologies και Victori Electric Vehicles.

Στις ΗΠΑ η καθυστέρηση λόγω shutdown άνοιξε δρόμο στην Ασία, αλλά οι τράπεζες όπως JP Morgan και Bank of America προβλέπουν «εκκωφαντική» ταχύτητα λανσαρισμάτων σε όλους τους τομείς. Η SpaceX του Elon Musk στοχεύει αποτίμηση 800 δισ.-1,5 τρις. δολαρίων, ενώ η OpenAI, με ετήσια έσοδα 20 δισ., μπορεί να φτάσει το 1 τρις.

Η κινεζική πρωτοπορία αποδεικνύει ότι η κούρσα της AI δεν περιμένει κανέναν: η Ασία πρωτοπορεί, με κρατική ώθηση και ταχύτητα που κάνει η Wall Street να βιάζεται να προλάβει.